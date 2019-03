Công an đang điều tra vụ bảo vệ nhà tái định cư Nam Trung Yên bị tố đánh cư dân gây thương tích

Các thương tích trên cơ thể anh H đã được Công an phường Trung Hoà ghi nhận.

Phản ánh đến báo Gia đình và Xã hội, anh N.V.H cho biết, vào hồi 21h, ngày 4/3 tại tòa nhà B10A, KĐT Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, anh đã bị nhiều bảo vệ và một người dân trong toà nhà đánh gây thương tích.

Vào thời điểm đó, anh H có xuống sân chung cư để nhận tài liệu. Người giao tài liệu đi xe máy và có dựng xe trước sảnh tòa nhà. Lúc đó, bảo vệ tòa nhà không nhắc nhở người giao tài liệu về việc phải đỗ xe đúng nơi quy định.

Khi anh H xuống tới sảnh thì một bảo vệ tên là H. đã đi ra quát mắng và có lời lẽ rất khó nghe, không chuẩn mực.

Anh H cho biết: "Lúc đó tôi có nói với anh H. là anh nói nhỏ thôi, có gì mà to tiếng thế. Người giao tài liệu cũng đồng thời dắt xe gọn vào đuôi một chiếc ô tô. Tuy nhiên anh H. vẫn tỏ thái độ hùng hổ quát mắng rất mất lịch sự.

Lời qua tiếng lại với nhau một lúc thì anh H. đang trong tình trạng nồng nặc mùi rượu chạy vào lấy hung khí để cạnh bàn bảo vệ đánh tôi gây thương tích ở tay, chảy máu.

Lúc này, ông Khu - Tổ trưởng tổ bảo vệ và an ninh - ra can ngăn, tuy nhiên trong lúc can ngăn có thêm một bảo vệ nữa xông vào đánh tôi.

Quán nước bán tràn lan, lấn chiếm không gian chung thì bảo vệ chung cư không nhắc nhở.

Sau đó tôi bỏ đi lên nhà, anh H. vẫn rất hung hăng, còn thách đố nhưng tôi vẫn đi tiếp. Khi tôi đi đến chỗ bàn bảo vệ, anh H. vẫn đứng trên bậc thềm thách đố.

Lúc đó trong miệng tôi có nhai kẹo cao su nên tôi nhổ ra phía trước thì bất thình lình xuất hiện đối tượng tên là Nguyễn Văn H. (ở cùng tòa nhà) đánh thẳng vào ngực tôi. Hiện tại, tôi đang đau vùng ngực do bị Nguyễn Văn H. đánh.

Tôi và Nguyễn Văn H. không quen biết, không làm ăn, không xích mích gì nên tôi không hiểu tại sao anh ta lại cố tình đánh tôi. Lúc Hậu đánh có mấy người cùng xông vào đánh hội đồng tôi, trong đó có cả nhân viên bảo vệ của toà nhà.

Hành động của tổ bảo vệ trong ca trực tối ngày 4/3 và Nguyễn Văn H. là không thể chấp nhận được. Tôi đã làm đơn ra Công an phường Trung Hoà. Công an đã thụ lý và chụp hình lại các vết thương do nhóm người nêu trên gây ra.

Tôi đề nghị cơ quan chức năng, Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đô thị, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội phải xử lý nghiêm hành vi côn đồ của nhóm bảo vệ nêu trên".

Về vụ việc nêu trên, ngày 8/3, ông Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hoà cho biết đã nhận được đơn của công dân và công an đang thụ lý.

Công an phường đã xuống chung cư để làm việc với các cá nhân liên quan, mời những người này tới trụ sở công an phường để làm rõ.

Cùng ngày 8/3, lãnh đạo Xí nghiệp quản lý dịch vụ và khai thác đô thị cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc. "Chúng tôi đang yêu cầu tổ bảo vệ làm tường trình. Nếu cá nhân nào sai thì xử lý theo quy định của pháp luật. Về phía xí nghiệp có thể có các hình thức như cảnh cáo, đuổi việc".

Minh Anh