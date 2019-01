Con trai đôi vợ chồng tử vong sau tai nạn liên hoàn: 'Mọi khi bố mẹ tôi đi xe buýt nhưng hôm ấy không hiểu sao lại đi xe máy'

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 vợ chồng tử vong trên đường đi ăn cỗ về, ngày 7/1, công an quận Hà Đông (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, qua quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định được danh tính tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Ford BKS 30A gây tai nạn.

Danh tính tài xế được xác định là anh Trần Ngọc Anh (SN 1990, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sáng nay, tài xế Trần Ngọc Anh vừa mới đến cơ quan công an trình diện. Trước đó khi lái xe gây tai nạn liên hoàn, nam tài xế này đã xuống xe rời khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, chúng tôi đã tìm về nhà riêng của hai vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn để tìm hiểu rõ hơn vụ việc đau lòng trên.

Chia sẻ với chúng tôi anh Trần Đình T. (con trai hai nạn nhân) cho biết, đến thời điểm này thi thể bố mẹ anh vẫn đang được để ở nhà xác bệnh viện 103. Cả gia đình anh đang chờ giờ lành để đưa hai người về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng theo lời anh T. ngay sau khi sự việc xảy ra phía gia đình tài xế gây tai nạn đã hai lần đến chia sẻ nỗi đau với gia đình anh, bản thân họ muốn bù đắp, sửa chữa một phần lỗi lầm mà con trai họ gây ra.

"Quan điểm của gia đình tôi hiện tại, chuyện xảy ra là điều không mong muốn, bố mẹ tôi cũng không thể sống lại được nữa, tôi không muốn phải có thêm một gia đình chịu nỗi đau.

Tôi có thể thông cảm cho họ, nhưng với hậu quả mà họ mang lại thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ hôm qua họ có 2 lần đến nhà chúng tôi chia sẻ vụ việc", anh T. nói.

Nhớ lại giây phút biết bố mẹ mình gặp nạn, anh T. cho hay, thời điểm đó anh đang ở nhà trông hai người con. Đang trông con thì con gái anh nhận được điện thoại của ông nội, nhưng là một người lạ ở đầu dây.

Con gái anh sau đó đã nói với anh, anh T. liền gọi lại thì được thông báo cả bố mẹ anh gặp tai nạn đang cấp cứu ở viện 103.

"Lúc đó tôi chạy ra, cùng bác sỹ cấp cứu cho bố mẹ nhưng vết thương quá nặng nên cả hai người đều mất sau đó. Trong vụ tai nạn ấy còn có hai người, có một người bị thương nặng, người kia bị thương nhẹ, cả hai may mắn hơn bố mẹ tôi", anh T. cho hay.

Theo lời anh T. bố mẹ anh gặp nạn trên đường đi thăm bà ngoại ở dưới Cự Khê (Thanh Oai). Trên đường về khi đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Theo lời người đàn ông kể lại, trong buổi sáng hôm ấy, trước khi bố mẹ anh ra khỏi nhà, có những việc khá bất ngờ, đến tận bây giờ anh vẫn khó lý giải.

"Buổi sáng hôm trước, cả hai bình nóng lạnh nhà tôi đều hỏng, sáng hôm ấy bố mẹ gọi thợ đến sửa rồi mới đi.

Khi đi là 9h sáng nhưng mẹ tôi lên xuống thang máy đến mấy lần. Xuống dưới sảnh nhà, bố tôi còn gọi lên cho tôi đến 6 lần, cả hai người hơn 10h mới đi được.

Bình thường bố mẹ tôi đi về ngoại đều dặn tôi ở nhà chăm cháu, nấu ăn nhưng hôm qua không dặn gì, chỉ bảo tôi là đi về ngoại.

Còn nữa, bình thường bố mẹ tôi đi xe buýt đậu trước cửa nhà, nhưng hôm qua không hiểu vì sao cả hai lại đi xe máy", anh T. chia sẻ.

Theo gia đình anh T. hiện tại, người em trai của anh T. sau khi nghe tin bố mẹ mất đang tức tốc từ Sài Gòn về chịu tang.

Theo tài liệu điều tra của công an, vào hồi 13h40 ngày 6/1, xe ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 do Anh điều khiển đi hướng huyện Thanh Oai đường Cienco5 quận Hà Đông. Khi đến vòng xuyến thì đâm liên tiếp vào 3 xe máy và một xe taxi.

Xe taxi 30A-420.47 do anh Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển. 3 xe máy gặp nạn gồm xe mang BKS 29T1-119.70 do ông Trần Nhật T. (SN 1949) chở bà Đặng Thị T. (SN 1951 cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông) trên xe.

Xe máy BKS 29H1-872.97 do anh Nguyễn Đình D. (SN 1984, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển và xe máy 33K2-1731 có ông Nguyễn Hữu C. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) trên xe.

Hậu quả, ông Trần Nhật T. và bà Đặng Thị T. tử vong, còn ông Nguyễn Hữu C. và bà Nguyễn Thị H. bị thương. 2 ô tô và 3 xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã xuống hiện trường, lấy lời khai của tài xế điều khiển ô tô taxi 30A-620.47 và các nhân chứng chứng kiến vụ việc