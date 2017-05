Con trai 9 tuổi đi lạc được tìm thấy nhưng mẹ bận không đón, công an phường phải đưa đi xác minh

Sáng 15/5, trao đổi với chúng tôi, Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết sau khi người tự nhận là dì của bé trai đi lạc đến đón bé nhưng do thiếu giấy tờ nên người này đã bỏ mặc bé ở phường, không làm các thủ tục để nhận lại cháu.

Tối 13/5, chị H. lên nhận lại bé L. nhưng không được vì thiếu giấy tờ

"Chiều 14/5, chúng tôi đã chở bé L. về xã Long Thới, huyện Nhà Bè để nhờ địa phương xác minh hoàn cảnh, lai lịch của bé L. để bàn giao cháu cho gia đình. Do chúng tôi đã giữ bé đến 4 ngày, mà trong khi gia đình biết bé bị lạc nhưng không thèm đến đón buộc chúng tôi phải chở bé về địa phương để được hỗ trợ", một cán bộ công an phường cho biết.

Do mẹ không đến đón vì đi làm, bé L. đành phải ở lại công an phường ngày thứ 4 liên tiếp

Cũng theo cán bộ công an này, vào chiều 13-5, sau 3 ngày kể từ lúc bé L. đi lạc (hôm 11/5) được lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh tiếp nhận, dì của bé L. là chị Đỗ Thị Diễm H. (23 tuổi, tạm trú tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè) sau 5 tiếng nhận tin đã tìm đến trụ sở công an để xin nhận lại cháu. Nhưng vì chị H. không chứng minh được bản thân là người nhà của bé L. chỉ mang theo CMND của mình và giấy khai sinh cho bé L., không có sổ hộ khẩu cũng như việc người mẹ ruột của bé không đến nhận do con đi làm khiến công an không thể trao bé L. cho chị H.

Chị H. viết tường trình vụ việc bé đi lạc tại công an phường

"Hôm 13/5, chỉ dựa vào lời nói của chị H., chúng tôi vẫn không thể nào trao bé L. được, chúng tôi cần người mẹ đến đón lại không có. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho chị H. phải làm giấy xác nhận tại địa phương để lên nhận bé nhưng chờ mãi đến chiều 14-5 không thấy chị H. đến, buộc lòng chúng tôi phải chở bé về địa phương để nhờ sự giúp đỡ", Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết.

Bé L. hồn nhiên chơi điện tử, xem phim trong lúc chờ mẹ đến đón

Trao đổi với chúng tôi, chị Đỗ Thị Diễm H. cho biết chiều tối 14/5 chị đã lên xã Long Thới để nhận lại bé L., hiện bé đang theo chị đi làm vì không dám để bé ở nhà một mình như trước. "Hôm trước em lên công an phường để đón bé nhưng không được, mẹ bé lại đi làm xa. Vì em bận việc nên chưa thể làm thủ tục để nhận cháu, nên thôi tạm để nó ở phường vậy", chị H. chia sẻ.

Dù đi lạc 3 ngày nhưng mẹ bé L. giận quá mà không đi tìm con

Theo chị H., sáng ngày 11/5, trong lúc chị đi làm, bé L. ở nhà với mẹ . Vì mẹ bé ở trên lầu ngủ, nên không hay biết bé đã bỏ nhà đi. Vì trước đó bé L. cũng từng bỏ nhà đi 2 lần nên mẹ bé tức giận, không thèm đi tìm con nữa.

Đến trưa ngày 13/5, chị H. nhận được tin là bé L. đang được các chú Công an phường Cầu Ông Lãnh chăm sóc từ hôm đi lạc (11/5), vì mẹ bé L. đang đi làm xa, bận công tác nên không đón bé đành nhờ chị H. lên nhận cháu. Nhưng do không xác minh đầy đủ được thông tin nên chị H. không đón được bé L., đành bỏ về nhà trong tối 13/5, để bé L. tiếp tục ở phường.

Theo Trí thức trẻ