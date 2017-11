Con học mầm non dính những tai nạn khó ngờ khiến bố mẹ phát hoảng

Liên tiếp những tai nạn xảy ra trong trường mầm non

Một loại bột hóa chất để thông bồn cầu

Ngày 14/11 vừa qua, tại lớp bé 4 tuổi ở điểm Trường Mạnh San (thuộc Trường Mầm non Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã vừa xảy ra sự việc 3 cháu bé ăn nhầm bột thông bồn cầu, phải nhập viện.

Vào hôm đó, do nhà vệ sinh của lớp bị tắc nên cô giáo phụ trách lớp có nhận 2 gói bột thông bồn cầu từ kế toán để xử lý nhà vệ sinh.

Trong lúc cô ra ngoài, một bé 4 tuổi tưởng bột thông bồn cầu là bữa ăn phụ nên lấy ra và chia cho 2 bạn cùng ăn. Hậu quả cả 3 em (Nguyễn Thị Yến N., Nguyễn Ngọc B. và Phạm Thái N.) phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa 3 cháu sang Trạm Y tế xã Nam Kim sơ cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hiện 2 cháu Yến N. và Ngọc B. đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương, còn cháu Thái N. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sức khỏe 3 cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Khu vực cánh đồng nơi bé trai bị chết đuối

Trước đó, ngày 1/11, tại một trường mầm non của thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, một bé trai tự ý ra khỏi trường trong lúc các cô giáo đang cho các trẻ khác đi vệ sinh thì bị tử vong tại một bờ ruộng sâu do đuối nước.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 1/11, trong lúc các cô giáo đang cho các trẻ nghỉ ngơi và đi vệ sinh thì bé trai tự ý ra khỏi trường. Sau giờ đi vệ sinh khoảng 10 phút thì các cô không thấy cháu trong lớp nên tỏa đi tìm thì phát hiện cháu đã tử vong tại một bờ ruộng sâu cách trường mầm non khoảng 200m.

Hồi giữa tháng 5/2017, dư luận bàng hoàng khi nghe tin bé gái 2,5 tuổi bị ngã từ tầng 2 xuống đất tại trường mầm non ngay trong những ngày đầu đi học.

Bố bé gái thông tin, chỗ con gái anh bị ngã là khe hẹp nằm giữa bức tường lớp học với hàng rào của nhà trường. May mắn, khi rơi xuống nhưng con chỉ bị xây xước nhẹ. Con gái anh mới đi học tại trường Mầm non Mai Dịch từ 7/5.

Hồi tháng 2/2017, trong lúc đi vệ sinh ở trường mầm non tại huyện Krông Ana, Đắk Lắk thì nền gạch bất ngờ sụt lún, khiến bé trai 5 tuổi rơi xuống hố sâu hơn 5 m, bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu.

Theo đó, vào khoảng 11h trưa 6/2, sau khi ăn trưa trong khu bán trú, bé trai đi vệ sinh tại trường. Trong lúc đang vệ sinh, bất ngờ nền nhà và bồn cầu sụt lún và sập xuống kéo bé An rơi xuống hố sâu.

Theo lãnh đạo trường mầm non cho biết khu vệ sinh nơi xảy ra sự việc là nơi vệ sinh thường xuyên của học sinh lớp chồi và lớp lá. Công trình vệ sinh cùng nhiều hạng mục khác trong trường này đều được tiếp nhận lại từ trường tiểu học Krông Ana đã gần 10 năm nay và chưa được tu sửa.

Những trường hợp tai nạn có thể xảy ra mà mẹ nên lưu ý khi cho con đến trường

1. Tai nạn do nước: Trường hợp các bé dễ bị ngạt nước do té vào trong hồ bơi, hồ nước hay các hố ao gần trường.

2. Tai nạn do các chấn thương:

– Các trường hợp ngã từ tầng cao xuống, ngã cầu thang do những tiêu chuẩn về xây dựng không phù hợp: chấn xong quá thưa hay do cầu thang không có tay vịn hoặc tay vịn quá cao so với bé.

Chấn song quá thưa hay quá thấp dễ khiến bé có khả năng ngã từ tầng cao.

– Té ngã do trượt chân trong nhà vệ sinh.

– Té do chạy nhảy, đập đầu xuống nền nhà hoặc va vào tủ đồ…

3. Tai nạn do hóc, sặc, ngạt thở bởi những dị vật trong đường hô hấp:

– Trường hợp sặc sữa ở những bé vừa bú vừa ngủ hay trường hợp sặc cơm, đồ ăn do bị nhồi nhét liên tục hoặc do thức ăn cắt quá lớn…

– Do nuốt, ngậm những vật nhỏ vào miệng.

4. Tai nạn do bị điện giật: Do các thiết bị điện trong trường học không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, ổ điện và các thiết bị điện được đặt trong tầm với của trẻ…

5. Tai nạn do bỏng: Các trường hợp bị bỏng do bị nước sôi, canh nóng đổ vào người…

6. Ngộ độc thức ăn: Các trường hợp bị sốc phản vệ do dị ứng với thành phần trong thức ăn, do đồ ăn trong trường không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm…

