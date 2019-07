Con dâu đánh mẹ chồng ở Bình Phước bị phạt 2 triệu, tiết lộ thêm câu chuyện

Sau hai ngày bỏ đi, Trang đã quay về xin lỗi mẹ chồng. Trên trang cá, Trang viết: "Lời xin lỗi của đứa con dâu bất hiếu đến mẹ chồng. Mẹ ơi! con ngàn lần xin lỗi mẹ. Con sai và quá hồ đồ rồi. Giờ con có nói gì cũng đã muộn. Nhưng con thật lòng không muốn chuyện như thế này xảy ra".

Trang cũng xin lỗi các anh chị em trong gia đình và trải lòng nguyên nhân về việc mình làm như sau: "Các anh chị ơi, em cũng thật lòng xin lỗi đến gia đình mình. Chỉ trong cơn tức giận và cơn điên của mình em đã đánh mất lý trí. Em biết, nếu là em, có mẹ mình bị đánh em cũng khó chấp nhận được.

Nhưng mọi người ơi, hãy nặng lòng nghe em giải thích được không. Em biết em sai, nhưng không phải cái gì cũng tự nhiên mà có.

Bà Tạo bị con dâu đánh thâm tím mặt. Ảnh: Đan Phượng.

Tất cả là do đứa con dâu này không biết ăn ở. Tất cả cũng vì tình cảm mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp. Tính mẹ thì ai cũng biết rồi đó. Mẹ hay mắng chửi và đánh người với những lý do như: âm mưu hại mẹ, rồi người ta báo là em đang hại con trai mẹ. Vì vậy, mẹ suốt ngày kiếm chuyện để đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ toàn lôi tổ tiên nhà em ra mà chửi. Em nhịn không được, cãi lại là mẹ đánh luôn.

Lúc em bầu sắp sinh mẹ đánh em. Lúc đó, có chồng và các anh chị chứng kiến. Cũng từ đó, mẹ không còn cho em ở cái nhà này nữa.

Hôm mẹ và em cãi nhau cũng vì lý do, mẹ đi tiểu ra bô rồi để trong nhà. Sau đó, mẹ mang tưới khắp nhà. Nhiều lần như thế, em thấy mùi khai nên bảo mẹ đừng làm vậy. Mẹ nói, mẹ tưới cây chứ không tưới lên tổ tiên nhà em. Em bảo mẹ đừng chửi nhà em thì mẹ túm tóc em đánh.

Lần này, em bị ức chế và căng thẳng sau sinh nên khi bị mẹ đánh, em cũng đánh trả. Khi hai mẹ con giằng co nhau em không biết mình đã làm gì. Xong chuyện, em thấy mặt mẹ thâm tím đã lấy dầu thoa cho mẹ. Em không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Em mong mẹ và các anh chị trong gia đình thông cảm và bỏ qua cho em".

Tại buổi làm việc với công an xã, Trang cũng trình bày sự việc như trên và thừa nhận mình đánh mẹ chồng là sai. Bà Tạo đã chấp chận lời xin lỗi của con dâu, nhưng chưa thể chấp nhận để con dâu về ở chung nhà. Phía Trang cũng cho biết, sẽ cùng chồng và các con ra ở riêng.

Thiếu Tá Phạm Thanh Tuân, Trưởng công an xã Long Hà, cho biết sáng nay (ngày 3/7) cả Trang và bà Tạo đã đến công an làm việc.

Theo thiếu tá Tuân, nguyên nhân của sự việc là do bô nước tiểu của bà Tạo. Thường ngày, bà Tạo hay đi tiểu trong bô, để qua đêm, sau đó, mang đi tưới cây. Khi con dâu phản ứng, bà đã có những lời khó nghe.

Dù hai bên cùng có lỗi, nhưng do Trang đánh mẹ chồng gây thương tích nên bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Hành vi của Trang phạm vào tội "xâm hại thân thể, sức khỏe người khác".

Theo Diệu Thuần/Vietnamnet