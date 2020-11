Cố tình vượt rào chắn cảnh báo sạt lở, hai thanh niên suýt bị đất đá vùi chết

Sáng 11/11, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra đợt sạt lở núi nghiêm trọng khiến 2 người suýt mất mạng. Nạn nhân được xác định là Đặng Như Ý (SN 1999) và Trần Phú Vinh (SN 2001) cả hai cùng trú tỉnh Quảng Nam.

Theo đó vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/11, tại thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn như bom dội và sau đó đã xuất hiện 4 đợt lở núi với khối lượng ước tính 60.000 m3. Tình trạng này kéo dài đến rạng sáng 11/11.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Điều đáng nói là mặc dù trước đó cơ quan chức năng đã lập rào chắn và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm không được qua lại. Thế nhưng 2 thanh niên trên vẫn cố tình tháo gỡ rào chắn đi xe máy vượt qua đoạn đường trên và bị nạn.

Còn theo ông Đinh Quang Ven, Quyền chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, vào thời điểm nói trên, Ý và Vinh đang di chuyển bằng xe máy đi Kon Tum. Khi ngang qua khu vực này thì nhìn thấy có 2 chiếc xe máy khác phía trước cùng đi qua điểm cảnh báo sạt lở nên cả hai đã cố tình vượt rào chắn do xã dựng lên để cảnh báo người và phương tiện không được qua lại để tiếp tục hành trình.

Đi được một đoạn thì bất ngờ có âm thanh lạ vang to, Ý và Vinh hoảng sợ bỏ xe chạy thoát thân nhưng không may bị đất, đá lở xuống vùi lấp thân thể khoảng 0,5m. Cả hai cố gắng dùng tay đào bới, vùng vẫy vượt ra khỏi đó, chạy vào nhà dân ven đường lánh nạn. Sạt lở tiếp tục làm đổ sập vách tường trong nhà khiến Ý và Vinh bị thương nhẹ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, 2 xe máy chạy phía trước không rõ tung tích.

Một trong số 2 thanh niên thoát nạn sau vụ sạt lở bị thương ở chân. Ảnh: CTV

Theo ông Ven, 2 người này nói, có thấy 2 chiếc xe máy chạy phía trước họ, tuy nhiên khi đến nơi vị trí sạt lở thì không thấy đầu hết. Qua xác minh của các anh, em thì có thể họ đã đi qua một đường khác để tránh sạt lở này.

“2 người này cũng không thể xác định được vụ sạt lở này có vùi lấp người dân hay không. Hiện chính quyền đang nghi vấn có người vùi lấp nên đã đưa phương tiện, máy móc đào bới, khắc phục điểm sạt lở này”, ông Đinh Quang Ven thông tin.

Chính quyền địa phương huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi đang khẩn trương xác minh vụ sạt lở có người nghi bị vùi lấp ở khu vực này hay không. Ảnh: CTV

Trước đó, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, tại huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi đã xảy ra vụ lở núi làm sập 6 nhà dân ở làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua. Rất may vụ việc xảy ra vào ban ngày, người dân đã sơ tán đến nơi an toàn trước đó vài giờ.

Đến nay, vụ lở núi này đang uy hiếp hơn 40 hộ dân.

Còn tại xã Sơn Long, hồi giữa tháng 10 vừa qua, cả quả đồi Le Ngói sạt lở khiến hơn 22.000 m3 đất, đá đổ ập xuống làng. Vụ sạt lở làm 1 người bị thương, gây sập 2 căn nhà và làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 86 hộ gia đình.

