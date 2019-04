Cô gái trẻ bị nhóm người đánh ghen lao vào túm tóc, đập đầu, đạp túi bụi trong quán cà phê

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải hình ảnh vụ việc đánh ghen kinh hoàng. Theo hình ảnh ghi lại trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc váy 2 dây màu trắng bị 1 nhóm người xông vào đánh, trong đó người phụ nữ mặc bộ đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm liên tục túm tóc, đập đầu cô gái này xuống sàn với những cú tát như trời giáng.

Màn đánh ghen như vũ bão của người phụ nữ áo đen khiến dân mạng choáng váng (Ảnh cắt từ clip).

Dù nạn nhân liên tục kêu la, van xin người tấn công buông tha. Tuy nhiên, người phụ nữ mặc bộ đồ đen vẫn tiếp tục đánh đập, chửi bới thô tục. Người này cho rằng nạn nhân quyến rũ và quan hệ với chồng mình. Việc đánh đập này nhằm dằn mặt và cảnh cáo nạn nhân. Sự việc diễn ra ngay tại quán cà phê với rất đông người chứng kiến.

Những cái tát, những cú giật tóc như trời giáng về phía cô gái mặc váy trắng (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau đó, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã vào can ngăn, nhưng người phụ nữ mặc bộ đồ đen vẫn giằng co và thẳng tay đạp vào người phụ nữ định vào can ngăn.

Người phụ nữ vào can bị cô gái này đạp cho ngã xuống đất (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc xảy ra giữa quán cà phê, 1 người đàn ông mặc áo trắng đã tiến lại can ngăn (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc chỉ tạm dừng lại khi người đàn ông kéo tay người phụ nữ mặc bộ đồ đen ra khỏi quán còn số khác kéo nạn nhân rời khỏi hiện trường đến 1 vị trí khác trong quán cà phê.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ngắn đã nhận về hàng trăm ý kiến trái chiều từ phía người dùng mạng. Có người cho rằng, đây là màn đánh ghen "đã mắt" nhất từ trước đến nay. Người lại phê phán hành động của người phụ nữ mặc đồ đen kia và thể hiện sự búc xúc trước hành động đánh ghen có phần dã man trong vụ việc trên.

Facebook H.L viết: "Nhìn bà mặc bộ đồ đen kia đạp, đánh bồ nhí mà thấy đã mắt quá. Can cái tội tranh vợ cướp chồng người khác".

Tuy nhiên, phần đông lại phê phán: "Bó tay, đánh gì mà dữ dội vậy, đánh ghen cũng không có não nữa, rồi lại bị kiện vì tội làm nhục người khác hay cố ý gây thương tích thì lại dính vào lao lý".

"Hết yêu rồi thì thôi, giải thoát cho nhau, có trách thì trách chồng mình trước, chồng không lăng nhăng thì phụ nữ làm gì được. Cùng là phụ nữ mà lại làm khổ nhau", nickname T.L thở dài.

Hiện vụ việc vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao bàn luận.

Theo Helino