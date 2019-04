Cô dâu Thái Nguyên có 2 con, chồng mới tổ chức đám cưới 4 tỷ giờ ra sao?

Cuối năm 2018, đám cưới “bạc tỷ” của cặp đôi Tuấn Anh – Thúy Trà diễn ra tại quảng trường khu đô thị Hồ Sương Rồng (TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên) đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó đám cưới được tổ chức trên khu đất rộng 2.000m vuông với cách bài trí xa hoa nhưng không kém phần lãng mạn, lấy từ cảm hứng không gian huyền diệu trong bộ phim Avatar. Ngoài ra đám cưới được thực hiện gấp rút trong 1 tuần trước hôn lễ với sự tham gia của 100 nhân công, trang trí hàng nghìn bông hoa tươi với tổng chi phí lên tới 4 tỷ đồng.

Đám cưới bạc tỷ của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Thúy Trà cho biết, toàn bộ khâu chuẩn bị đều do một tay chú rể Tuấn Anh lo liệu. Thậm chí chiếc váy cưới đính ngọc trai mà Trà mặc trong đám cưới cũng do ông xã đưa vào Sài Gòn nhờ nhà thiết kế lên ý tưởng và may đo.

Điều đặc biệt làm nên đám cưới “cổ tích” này không thể không nhắc đến chuyện, trước khi bước vào lễ đường, cặp đôi đã gắn bó 13 năm bên nhau và có 2 đứa con: bé Hoàng Anh (7 tuổi) và Trâm Anh (3 tuổi).

“Chúng mình đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời. Mình và anh từng hiểu nhầm, có xung đột lớn và suýt chút nữa… buông tay. May mắn sau bao sóng gió, cả 2 vẫn tìm về với nhau”, Thúy Trà từng chia sẻ.

Trước khi đám cưới, họ đã ở với nhau 13 năm và có 2 thiên thần đáng yêu.

Dù đám cưới “bạc tỷ” của Tuấn Anh – Thúy Trà đã diễn ra được gần nửa năm nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tò mò về cuộc sống hôn nhân của cô dâu xinh đẹp sau khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy.

Trên trang cá nhân, Thúy Trà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường về tổ ấm của mình như vào bếp làm bánh cho chồng con, đưa các con đi chơi,… Đặc biệt Trà cũng liên tục đăng tải những hình ảnh về công việc của mình.

Sau đám cưới "cổ tích", Thúy Trà quay trở về cuộc sống thường ngày.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới, Thúy Trà vui vẻ nói: “Trước giờ, vợ chồng mình vẫn cứ tình cảm với nhau nên giờ vẫn vậy. Chỉ có điều sau đám cưới, công việc của mình bận hơn nên ít có thời gian dành cho chồng.

Dù vậy anh vẫn luôn ân cần quan tâm tới mình. Đặc biệt, quãng thời gian này anh đã thay mình chăm sóc, dạy dỗ các con. Vì vậy mình có thể an tâm làm tốt công việc hiện tại”.

Tổ ấm hạnh phúc của Thúy Trà và Tuấn Anh.

Cũng theo Thúy Trà, đến giờ cô vẫn chưa thể quên được cảm xúc “đặc biệt” trong lễ cưới “cổ tích”. “Là phụ nữ, ai cũng muốn được một lần khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi và hạnh phúc khi được người mình yêu dắt tay vào lễ đường.

Mình cũng vậy, cảm giác thật lạ khi được làm công chúa của anh ngày hôm đó. Có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên giây phút hạnh phúc ấy”, Thuý Trà tâm sự.

Mong ước duy nhất của Thuý Trà hiện tại đó là gia đình luôn hạnh phúc, các con chăm ngoan học giỏi. Vợ chồng cô cũng dự định sinh thêm bé thứ 3 bởi cả hai cùng yêu thích trẻ con.

Mong ước duy nhất của Thuý Trà hiện tại đó là gia đình luôn hạnh phúc, các con chăm ngoan học giỏi.

Theo Khai Tâm (Khampha.vn)