Cô chủ bán thịt kể lại phút bị đổ dầu luyn lên người

Sáng 12/5, nguồn tin từ công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng xác nhận, cơ quan này bước đầu tiếp nhận thông tin phản ánh về việc chị Phạm Thị Hòa, (24 tuổi, ở xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị đối thủ cạnh tranh hắt dầu luyn pha chất thải vào sạp thịt lợn đang bán ở chợ Lương Văn Can (thuộc phường Máy Tơ).

Theo phản ánh của chị Hòa, khoảng 8h sáng ngày 11/5, khi chị này đang bán thịt lợn tại quầy của mình ở chợ Lương Văn Can, bất ngờ có hai người đàn bà xuất hiện phía sau, hắt chất bẩn (gồm dầu luyn và chất thải) vào người và sạp thịt lợn.

Chia sẻ, chị Hòa cho biết sau một ngày xảy ra sự việc, chị đã bớt sợ vì được cộng đồng chia sẻ, chính quyền và công an đã vào cuộc để bảo vệ.

Bị lăng mạ 3 ngày vì bán thịt rẻ hơn các sạp trong chợ

Sạp bán hải sản ở chợ Lương Văn Can được gia đình thuê từ lâu nên hơn một tuần trước, chị Hòa mang thịt lợn ra đó để bán.

Theo chị Hòa, từ lúc gia đình tạm bán thịt lợn thay hải sản, trước sạp hàng xuất hiện gần chục thanh niên lạ mặt đến chửi bới, đe dọa và ép chị ngừng bán thịt.

Theo chị Hòa, gia đình chị nuôi khoảng 20 con lợn. Vài tuần trước, thời điểm giá thịt trên thị trường giảm sút, chị và người thân quyết định mổ lợn để bán dần, mong gỡ lại một phần tiền vốn đã bỏ ra trước đó.

Chị Xuyến ngồi thất thần trước khoảng một tạ thịt bị đổ chất bẩn. Ảnh: Facebook.

Sáng 11/5, chị Hòa cùng em gái tên Xuyến tiếp tục mang thịt lợn ra ki ốt trong chợ Máy Tơ bán. Chị bảo do lợn nhà tự nuôi, mong muốn bán nhanh hết số thịt để gỡ vốn nên chị bán giá thấp hơn các hàng trong chợ, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhớ lại phút bị tấn công, nữ nạn nhân kể khoảng 8h, 2 phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi bất ngờ xách xô nước đựng chất lỏng đặc sánh màu đen, mùi hôi nồng nặc rồi đổ lên người và toàn bộ khoảng một tạ thịt đang bày bán.

Không kịp định thần, chị Hòa cùng chị Xuyến hoảng loạn, kêu cứu.

Vụ việc khiến đông đảo tiểu thương ở chợ và người dân vô cùng bức xúc.Chị Hòa đã có đơn trình báo lên công an phường Máy Tơ.

“Số thịt lợn đó được chuyển hết lên công an phường. Tổng cộng là 98 kg, tương đương khoảng 5,5 triệu đồng. Sau khi lập biên bản, số thịt đó được cơ quan chức năng mang đi tiêu hủy.” chị Hòa cho biết.

Chị Hòa bán thịt cho khách vào sáng 12/5. Ảnh: Tùng Chi

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, cho biết sau khi nắm thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Công an phường sở tại ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Vụ việc hy hữu lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc. Do đó, Công an quận Ngô Quyền đã vào cuộc điều tra. Theo thông tin ban đầu từ Công an phường, 2 phụ nữ đổ chất bẩn là người thân của một chủ lò mổ cung cấp thịt lợn cho các sạp hàng trong chợ.

Có dấu hiệu tội Hủy hoại và Làm nhục người khác

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho rằng hành vi của 2 phụ nữ đổ chất bẩn lên người và hàng hóa của chị Xuyến đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

Ngoài ra, hành vi đổ dầu luyn trộn chất thải lên người chị Xuyến trước sự chứng kiến của đám đông tiểu thương chợ Lương Văn Can đã làm uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị Xuyến bị hạ thấp. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội Làm nhục người khác, được quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).

Theo luật sư, hành động cố ý dùng dầu luyn trộn lẫn chất thải đổ lên toàn bộ số thịt lợn của chị Xuyến đã làm hư hỏng, mất hết giá trị sử dụng với giá trị ước tính có thể trên hoặc dưới 2 triệu đồng; nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh của các tiểu thương tại chợ.

Với hành vi vi phạm pháp luật này, 2 người phụ nữ gây ra vụ việc có thể đối diện với mức án cao nhất tại Khoản 1 Điều 143, là 3 năm tù. Người phạm tội này còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Theo Zing