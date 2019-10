Nam thanh niên thoát chết thần kỳ sau màn luồn lách xe liều lĩnh, bị dân mạng chỉ trích kịch liệt

Những ngày qua cộng đồng mạng liên tục chia sẻ nhau đoạn clip ghi lại tình huống một nam thanh niên luồn lách xe máy giữa khe hở hẹp để vượt lên 2 ô tô, thoát chết thần kỳ trong gang tấc. Hành động nguy hiểm, liều lĩnh của thanh niên này khiến nhiều người thót tim sợ hãi.

Tại vị trí 3 phương tiện giao nhau, xe máy của nam thanh niên đã va chạm với xe container khiến bị kéo lê đi xềnh xệch, loạng choạng suýt ngã. May mắn, do chiếc container di chuyển rất chậm nên nam thanh niên đã thoát chết thần kỳ.Theo đó, đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của ô tô phía sau cho thấy tình huống 1 nam thanh niên (áo đen) điều khiển xe máy đi trong làn đường dành cho ô tô. Do muốn vượt lên phía trước, thanh niên này lái xe luồn lách qua khe hở hẹp chỉ vài chục cm giữa 1 xe khách và 1 container, đúng tại vị trí "điểm mù" của ô tô.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên được đăng tải khiến dân mạng thót tim sợ hãi. Mọi người thở phào vì nam thanh niên đã không bị thương sau cú va chạm hiểm hóc, tuy nhiên cũng té tát trách móc anh này vì hành động lái xe quá liều lĩnh.



Anh T.L.K bình luận: "Đi xe thế này khác gì tự sát, đúng điểm mù của ô tô luôn. Thế này vừa tự hại mình vừa gây liên lụy cho người khác".

"May là đường tắc nên ông container đi chậm, với lại cái xe máy cũng mắc vào xe khách nên được ghì lại. Thấy cái khe rõ nhỏ và vẫn cố lao vào, chán hết sức" - anh N.V.A viết.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Theo Thục Hạnh (Helino)