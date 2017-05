Chuyến xe cuối cùng của tài xế xe khách vụ 13 người chết ở Gia Lai

Chiều muộn 10/5, người thân, bạn bè phương xa tiếp tục đến căn nhà 2 tầng ở xóm Dân Sinh, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy (Nam Định) để thăm hỏi, chia buồn với gia đình tài xế Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai.

Dòng người đưa tang dài hàng cây số

Chị Cao Thị Điệp (vợ anh Vượng) cùng 2 con trai đầu vấn khăn tang ngồi trước di ảnh người đàn ông xấu số, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi hay tin vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 13 người, trong đó có anh Vượng.

Người phụ nữ kể sáng 7/5, chị ở nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của người quen, báo chiếc xe giường nằm biển 18B mà chồng thường cầm lái, gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai. Tài xế bị thương nặng, đã được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Linh tính của người vợ mách bảo, chị Điệp vội thông báo cho người thân, tức tốc vào hiện trường cách Nam Định gần 1.200 km.

Anh Thắng (25 tuổi, con trai nạn nhân) kể sau khi hay tin vụ tai nạn, anh cùng một số người thân đáp chuyến bay vào Gia Lai. Chiều hôm đó, tại bệnh viện địa phương, người con trai chết lặng khi nhìn thấy cha nằm bất động trong số các nạn nhân tử vong.

Theo người nhà tài xế, anh Vượng khá thân quen với những người dân địa phương nơi xảy ra tai nạn. Hơn một năm cầm lái chiếc xe giường nằm 18B chạy qua cung đường đó, nam tài xế quê Nam Định được người dân quý mến.

“Họ bảo lúc xe gặp nạn, anh vẫn nằm trong xe và sau đó, người dân bế ra ngoài đưa vào viện. Hôm đám tang, dòng người tiễn anh về nơi an nghỉ kéo dài hàng cây số”, chị Điệp kể.

Tài xế đam mê những cung đường

Bên di ảnh người chồng quá cố, chị Điệp chia sẻ chồng là người đam mê nghề lái và đã có hơn 30 năm ngồi trước vô lăng. Ngày còn trẻ, anh Vượng đã mơ ước trở thành tài xế. Từ năm 1984, anh gắn bó với nghiệp cầm lái.

Người thân cho hay trước đây, anh Vượng là chủ một chiếc xe khách và có nhiều năm chạy đường dài mưu sinh. Hơn một năm nay, sau khi bán xe, anh lái thuê cho hãng vận tải ở huyện Giao Thủy, chuyên tuyến Nam Định - Bình Phước.

Trong ký ức của vợ và hai con trai, anh Vượng là tài xế cẩn thận và chu đáo. Theo chị Điệp, 30 năm cầm lái, chồng chị chưa bao giờ để xảy ra sai sót nào trên các cung đường. Hành khách từng đi trên xe do anh lái nhận xét anh rất chu đáo, lái xe an toàn.

Nhiều lần sợ rủi ro trên đường khi lái xe, chị khuyên chồng nghỉ nghề lái. “Tôi bảo anh ở nhà mua xe du lịch loại nhỏ để chạy cho đỡ vất vả nhưng anh bảo, còn sức khỏe nên anh vẫn đi làm. Tính anh thích đi đây đó, thích cầm lái trên các cung đường nên tôi tôn trọng ước muốn của anh”, chị Điệp nói.

Phần đầu xe khách giường nằm do ông Vường cầm lái nát vụn. Chiếc xe tải do tài xế Võ Văn Quý cầm lái đã gây tai nạn khi chạy ngược chiều hơn 100 km/h đâm trực diện vào xe khách. Ảnh: Minh Nhật.

Những người thân chia sẻ thêm, anh Vượng là người chồng rất thương yêu gia đình. Mỗi lần xong ca cầm lái, anh thường gọi điện về nhà hỏi han, động viên vợ con.

Trước đó, sau khi xảy ra tai nạn thảm khốc, chị Quách Thị Phú (vợ tài xế xe tải biển 77C) đã thay mặt chồng xin lỗi gia đình các nạn nhân đã tử vong và mong những hành khách bị thương mau chóng phục hồi sức khỏe.

Nói về tâm sự của vợ tài xế xe tải, chị Điệp buồn bã bảo, nhiều người quan niệm nghề lái xe là một trong những công việc “sinh nghề tử nghiệp”.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 4h30 ngày 7/5, tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) giữa xe tải 77C và xe khách 18B, 13 người chết, 32 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác va chạm do tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, trú huyện Phù Cát, Bình Định) chạy quá tốc độ, chạy ngược chiều. Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quý.

Sau 2 lần xét nghiệm ma túy đối với tài xế Quý, cảnh sát đang chờ kết quả cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ điều tra. Tài xế này hiện vẫn hôn mê, tiên lượng rất nặng.