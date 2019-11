Chuyến về quê ăn cưới của mẹ phủ bóng đen lên tương lai con thơ

Bà Nhị cùng 2 cháu nội bên bàn thờ người con dâu đoản mệnh. Ảnh: Đức Tùy

Gặp nạn khi chở mẹ trên đường ăn cưới về

Về xóm 2 (thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, Hải Dương), chúng tôi được người dân nơi đây kể về vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vừa qua, đã cướp đi sinh mạng của chị Lê Thị Lý (SN 1993) khi nạn nhân chở mẹ đẻ trên đường đi ăn cưới. Có mặt tại gia đình chị Lý vào buổi chiều muộn khi bà Vũ Thị Nhị (SN 1968, mẹ chồng chị Lý) đang chăm hai cháu nội bên bàn thờ lập tạm, khói hương nghi ngút của con dâu. Nhìn hai cháu nội đang vui đùa khiến bà Lý không cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ đến cuộc sống thực tại và tương lai phía trước của hai cháu nhỏ. Mặc dù vụ tai nạn đã qua, hậu sự của con dâu đã hoàn tất nhưng nỗi đau quá lớn ấy khiến bà không thể nguôi ngoai.

Theo lời kể bà Nhị, hôm đó sau khi cho các con ăn sáng xong và gửi cháu cho mẹ chồng, chị Lý đi xe máy một mình về xã An Khê (huyện Quỳnh Phụ) chơi, thăm bố mẹ đẻ. Đồng thời, chị Lý chở mẹ đẻ đi ăn cưới tại gia đình họ hàng thuộc xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang, Hải Dương). Trong khi đèo mẹ đẻ từ chỗ ăn cưới về nhà, không may chị Lý bị xe ô tô đâm trúng khiến chị cùng mẹ văng xuống đường. Do vết thương nặng, chị Lý đã tử vong, còn mẹ chị bị gãy chân, vỡ xương bánh chè.

Hướng ánh mắt về phía di ảnh của người cháu dâu xấu số, cụ Vũ Duy Cồn (86 tuổi, ông nội chồng nạn nhân) cho biết: "Chúng tôi nhận được tin cháu dâu gặp tai nạn, ai cũng lo lắng. Chồng cháu Lý cùng người thân đi xe máy đến chỗ xảy ra sự việc xem sự tình thế nào. Nhưng khoảng 1h sau, gia đình nhận được điện thoại thông báo cháu Lý không qua khỏi, còn mẹ đẻ qua cơn nguy kịch. Nghĩ mà đau xót, thương các cháu".

Gia cảnh khốn khó

Hướng ánh mắt về phía di ảnh người con dâu đoản mệnh, bà Nhị không cầm được nước mắt. Bởi ngày còn sống gia đình bà đã khó khăn, giờ con dâu mất đi không biết cuộc sống của con trai và các cháu sẽ ra sao, giờ ngày nào gia đình cũng phải đi xin sữa cho cháu út. Được biết, chị Lý trước đây học ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Học xong chị không xin được việc làm và sang tỉnh Hải Dương xin làm công nhân. Chính môi trường làm việc này đã se duyên cho anh Vũ Duy Tùng (SN 1992, con bà Nhị) và chị Lý nên duyên vợ chồng. Cưới nhau xong, vợ chồng chị Lý tiếp tục làm công nhân và sinh được các cháu Lê Hoài An (SN 2017) và Lê Phương Trúc (10 tháng tuổi).

Từ ngày chị Lý qua đời đến nay, các con của chị quấy khóc do nhớ mẹ. Cháu lớn còn đỡ, nhưng cháu út vẫn đang thời kỳ bú sữa, thiếu hơi ấm và sữa của mẹ nên cháu càng khó nuôi hơn. Chứng kiến cảnh đó, người dân nơi đây ai cũng chạnh lòng thương xót, xúm vào sẻ chia từ vật chất, tinh thần cho các cháu và gia đình. Đặc biệt hơn, khi biết đến câu chuyện này, nhiều người ở xa đã xin và chuyển sữa để giúp cháu Phương Trúc.

Cụ Cồn tâm sự: "Số cháu dâu tôi đoản mệnh không may mắn khi cũng học hành bằng người ta mà ra trường không xin được việc làm đúng nghề đào tạo. Giờ cháu tôi mất rồi, con còn nhỏ, bên ngoại- nội ai cũng khó khăn nên không giúp được gì. Tôi chỉ mong sao, mọi người hãy quan tâm giúp đỡ các cháu".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết: "Trường hợp chị Lý không may gặp nạn để lại hai con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi đã biết. Khi nắm được sự việc, chúng tôi đã đến nhà hỏi thăm, phúng viếng và chia buồn. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể, Hội phụ nữ đã đứng ra vận động kêu gọi để giúp đỡ… Hiện tại, chúng tôi bình xét hộ nghèo và đưa gia đình anh Tùng vào diện này để tạo điều kiện cho các cháu ăn học cùng các chế độ đi kèm. Tuy nhiên, do các cháu còn nhỏ, tương lai ở phía trước còn dài nên mong rằng mọi người cùng các tổ chức quan tâm hơn nữa".

Bà Vũ Thị Nhị nghẹn ngào: “Con dâu tôi mất là nỗi đau quá lớn, sự mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và các cháu tôi. Chồng tôi cũng mất rồi, bản thân tôi tuổi ngày càng cao trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn và tương lai của các cháu đang mịt mờ phía trước”.



