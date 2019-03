Chuyện về 2 chàng trai cực phẩm, cao trên 1m80 ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ Hoàng Đức

Hoàng Đức là người lập công giúp U23 Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0

Nguyễn Hoàng Đức, sinh năm 1998, được HLV Park Hang-seo triệu tập lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Anh là thành viên của CLB Viettel (Thể Công), là đồng đội của "chú bộ đội" Bùi Tiến Dũng.

Hoàng Đức có thể chơi ở rất nhiều vị trí. Trong màu áo U19 Việt Nam, Hoàng Đức từng được HLV Hoàng Anh Tuấn cho thi đấu như một trung vệ. Ở giai đoạn 2 mùa giải 2018, trong màu áo của CLB Viettel, cầu thủ này lại được sắp xếp chơi tiền đạo cắm.

Chưa quá nổi tiếng như các đàn anh nhưng Hoàng Đức được kỳ vọng là "ngòi nổ" của U23 Việt Nam bởi khả năng đá được ở rất nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ, tiền đạo khi cần. Chiều cao 1m83 giúp anh không quá thiệt thòi trong những pha tranh chấp.

Bên ngoài sân cỏ, Hoàng Đức được đánh giá là một chàng trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Thỉnh thoảng người ta lại thấy Hoàng Đức xuất hiện tại các sân bóng phủi của Hà Nội để chơi bóng cùng những người bạn thân thiết.

Anh sở hữu gương mặt điển trai và rất thư sinh

Trở về khách sạn sau trận cầu nảy lửa với U23 Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức còn nguyên sự phấn khích.

"Mình rất vui vì hôm nay đội đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh của bảng. Sau khi ghi bàn, mình thấy cảm thấy rất vui sướng. Mình xin cảm ơn các đồng đội đã giúp mình có được bàn thắng", Hoàng Đức chia sẻ.

Chàng trai có nụ cười bẽn lẽn vui vẻ chia sẻ điều anh muốn làm nhất sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Ngày mai, mình sẽ về câu lạc bộ gặp ban huấn luyện và các đồng đội. Sau đó, mình sẽ xin nghỉ một hai ngày để về gặp gia đình. Mình sẽ nói "Bố mẹ ơi, con rất hạnh phúc khi được đá trên sân Mỹ Đình và có bố mẹ đã đến cổ vũ cho con", Hoàng Đức xúc động.

Với chiều cao 1,83m

Hôm nay 27/3, Hoàng Đức sẽ chia tay thầy Park và các đồng đội để trở về cống hiến cho CLB Viettel với những mục tiêu xa hơn. Anh quyết tâm: "Trước mắt tôi sẽ trở về CLB, cố gắng tập luyện và thi đấu. Tôi mong sẽ giành suất được đá SEA Games. Còn trước mắt, bản thân sẽ thể hiện tốt ở CLB để BHL đội tuyển ghi nhận và gọi mình lên tập trung chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm".

Cầu thủ Thành Chung

Thành Chung là người giúp U23 Viêt Nam dẫn trước với tỉ số 4-0

Thành Chung sinh năm 1997 từng được góp mặt trong khá nhiều giải đấu quan trọng ở năm ngoái như U23 Châu Á, AFF Cup. Dù chưa có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Thành Chung luôn được đánh giá rất cao và là cái tên được HLV Park tin tưởng.

Dù là cầu thủ tài năng đã giành được nhiều giải thưởng nhưng anh vẫn phải lỡ hẹn nhiều giải đấu quan trọng do thiếu may mắn

So với các cầu thủ cùng trang lứa, Thành Chung được ra sân không ít ở mặt trận giải vô địch quốc gia. Thế nhưng cái duyên đội tuyển cứ thất hứa với Chung hết lần này qua lần khác. Căn phòng số 8 của Hà Nội FC - nơi Chung ở cùng Đức Huy và Quang Hải lần lượt nhận giấy báo lên U.23 VN từ thầy Park. Chỉ duy nhất Chung, cô đơn trong căn phòng rộng 30 m2 của đội. Để có được ngày hôm nay, Thành Chung đã phải trải qua những ngày tháng buồn bã khi phải lỡ hẹn nhiều giải đấu quan trọng do chấn thương, thiếu may mắn.

Thành Chung sở hữu chiều cao 1,80m

Thành Chung cũng sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80. Ngoài sự nghiệp bóng đá, Thành Chung còn là kinh doanh thời trang cùng với bạn gái tại Hà Nội. Người yêu anh chàng là Ngô Tố Uyên (sinh năm 1999, quê Tuyên Quang). Cả hai được đánh giá là rất đẹp đôi và thường khoe ảnh tình cảm trên trang cá nhân.

Được biết, Thành Chung và Tố Uyên đã ở bên nhau được 2 năm. Trên trang cá nhân, cả hai công khai đăng ảnh và dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào, lãng mạn.

Nguyễn Thành Chung và bạn gái Tố Uyên

Từ một người thừa, từ một cầu thủ trẻ có thể bị lãng quên, Thành Chung lúc này trở thành một thành viên trong tập thể anh hùng mang tên U.23 VN. Người mà anh biết ơn nhất không ai khác chính là HLV Park Hang-seo, người đã thay đổi cuộc đời bóng đá của chàng “Chung sún”.

K.N (th)