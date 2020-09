Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, TP Hà Nội nói riêng đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng xuất phát từ logia, lan can chung cư. Điển hình gần đây nhất là vụ bé gái 6 tuổi ở một chung cư trên phố Hoàng Ngân (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất, khiến dư luận bàng hoàng.

Nhiều ý kiến đặt ra nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng như trên xuất phát từ việc xây dựng các hạng mục trong mỗi chung cư, trong đó có lan can logia, ban công. Tuy nhiên, ở góc độ xây dựng, các chuyên gia xây dựng lại khẳng định, nguyên nhân chính là xuất phát từ ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình, ban quản lý mỗi toà chung cư và chính quyền địa phương.

Ngày 01/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS. Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ đã quy định rất rõ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho con người ở chung cư.

Hiện trường bé gái 6 tuổi ở một chung cư trên phố Hoàng Ngân (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong, ngày 31/8.

PGS.TS. Trần Chủng cho biết: "Trong Quy chuẩn nói trên đã quy định rõ, đối với lan can logia và ban công chung cư không thấp hơn 1,4 mét. Logia, ban công phải bền vững, không đổ và các cấu tạo phải đảm bảo an toàn cho con người, không được tạo điều kiện cho trẻ em leo trèo như song sắt phải theo chiều dọc, không được tạo hoa văn các song sắt, cấu tạo song sắt không để các vật dụng khác dễ dàng rơi lọt...".

Cũng theo PGS.TS. Trần Chủng, nhiều hộ gia đình ở chung cư bắn song dây sắt với mong muốn an toàn cho con trẻ nhưng sự an toàn này chỉ là phần nào. Bởi song dây sắt có công dụng ngăn đồ phơi phóng rơi khỏi phạm vi ban công, logia chứ không đảm bảo an toàn cho con người. Bởi nếu sức người kéo ra thì trẻ em vẫn có thể chui lọt.



PGS.TS. Trần Chủng trao đổi với PV. Ảnh Phan Chính

PGS.TS. Trần Chủng nhấn mạnh: "Những vụ việc đau lòng xuất phát từ logia, ban công chung cư đã nhắc lại rất nhiều lần. Điều kiện để một chung cư được nghiệm thu là các hạng mục xây dựng phải đúng, đủ theo các điều kiện, quy định, quy chuẩn về xây dựng.

Vì vậy, trách nhiệm đầu tiên ở những vụ việc đau lòng như trên phải thuộc về chính quyền địa phương, quản lý toà nhà với nghĩa vụ kiểm tra độ an toàn và tuyên truyền về an toàn cho người dân".

"Ngoài ra là ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình. Các gia đình phải nhận thức rõ và chú ý không biến khu vực logia, ban công thành nhà kho để tạo điều kiện cho các cháu nhỏ leo trèo", PGS.TS. Trần Chủng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, hiện nay, nhiều chung cư làm kính cường lực ở ban công để đảm bảo an toàn cho con người, cửa sổ không được mở quá 15 độ. Nếu mở cửa sổ thì phải có song sắt hỗ trợ an toàn.

Tuy nhiên, việc lắp song sắt sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hoả. Do đó, hiện nay, nhiều chung cư cũng hạn chế lắp song sắt ở khu vực ban công, logia.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cho rằng, dù quy định thế nào thì quy định vẫn là do con người, cho nên, mỗi một hộ dân phải có ý thức trông nom tài sản, trông nom trẻ con.

Các hạng mục trong chung cư đã thiết kế đúng, được nghiệm thu thì không khuyến khích người dân lắp lưới an toàn ở ban công (có thể lắp ở logia), để kiến trúc của công trình và công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo.

Bảo Loan