Mới đây, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đưa ra giải thích về vụ việc delay chuyến bay VN31 (loại Boeing 787-9 Dreamliner) khởi hành từ TP.HCM (SGN) đi Frankfurt (FRA) để chờ một hành khách đến muộn.

Theo Vietnam Airlines, nguyên nhân khiến 215 hành khách trên chuyến bay tới Đức phải chờ 32 phút do đợi hành khách nối chuyến từ chuyến bay nội địa. Hành khách này đi chuyến bay VN279 hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM đã bị chậm 25 phút do thời tiết xấu khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc này nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận và chính những người trong ngành hàng không.

Cụ thể, dữ liệu lưu trên hệ thống cho thấy, chuyến bay VN31 dự kiến cất cánh lúc 22h10 phút nhưng phải đến 23h22 phút (ngày 28/5) mới cất cánh. Nghĩa là thời gian delay kéo dài đến 72 phút.

Còn theo lịch trình bay của chuyến bay VN279 từ Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, dự kiến hạ cánh lúc 10h15 PM trong khi giờ bay dự kiến của chuyến bay của VN031 từ TP.HCM đi Frankfurt (Đức) là 10h10 PM. Như vậy, đương nhiên ngay từ đầu “vị khách đặc biệt” đi chuyến VN279 mặc nhiên bị trễ và không thế nối chuyến bay VN31 đến Đức.

Kế hoạch hạ cánh của chuyến bay VN279 đến Hà Nội và chuyến bay VN031 từ TP.HCM đến Frankfurt (Đức) cho thấy dù có nối chuyến thì hành khách này cũng mặc nhiên trễ.

Chưa kể để nối chuyến sẽ phải thực hiện hàng loạt thủ tục, từ di chuyển rời khỏi chuyến bay VN279 sang ga quốc tế, làm các thủ tục qua cửa an ninh, kiểm tra xuất cảnh, hải quan, di chuyển trong nhà ga tới cửa khởi hành, trước khi di chuyển lên VN31 và ổn định chỗ ngồi để chuyến bay có thể khởi hành – Điều này đặt ra nghi vấn dẫn đến việc chuyến bay đến Đức phải delay trong thời gian dài hơn.

Tiếp đó, qua kiểm tra kết quả ghi nhận thời tiết ngày 28/5/2019 tại Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì thời tiết hôm ấy khá đẹp và lượng mưa nhỏ giọt ghi được là 0,1mm. Theo kinh nghiệm của những người theo dõi thời tiết, lượng mưa này không đủ thấm đất nên không thể có chuyện gây ảnh hưởng đến chuyến bay.

Theo dữ liệu, kế hoạch bay được lên từ trước nhưng Vietnam Airlines đã chủ động chuyển giờ chuyến VN31 từ 22h10 lên 22h30 và tiếp đó delay chuyến bay đến 23h22 để đủ thời gian chờ vị khách đến muộn.

Bàn về sự việc trên, TS Nguyễn Xuân Thủy – chuyên gia giao thông cho rằng, cách làm của VNA khi delay chuyến bay VN31 chỉ để chờ một hành khách nối chuyến là thể hiện tư duy làm ăn tùy tiện, nghiệp dư, không tôn trọng khách hàng.

“Đã là hành khách thì tất cả đều phải bình đẳng với nhau, không ai hơn ai hết. Kể cả là những vị khách cao cấp nhưng khi cùng ngồi trên máy bay cũng đều như nhau hết”, TS Nguyễn Xuân Thủy nói.

Theo TS Nguyễn Xuân Thủy, đây không phải tác phong công nghiệp cần có của một hãng bay lớn và uy tín bậc nhất cả nước. “Cần nhớ rằng VNA là Hãng hàng không Quốc gia, có thương hiệu lớn mà có cách làm việc như thế là kỷ luật, thiếu văn hóa và làm mất lòng tin của hành khách” , TS Xuân Thủy nhận định và cho rằng phải xin lỗi và đền bù cho những hành khách đã phải chờ đơn hơn nửa tiếng vì cách làm ăn tùy tiện của hãng.

Theo dữ liệu lưu trên hệ thống, vị khách đặc biệt khiến hơn 200 người trên chuyến bay VN31 phải chờ đợi là Do Truong Minh (sinh ngày 23/6/1971) - một doanh nhân và đi ghế thương gia.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng, chỉ trong trường hợp hành khách quan trọng đến an ninh Quốc gia, hệ trọng đến lợi ích Quốc gia thì mới có thể chấp nhận được. “Còn nếu không thì không thể chấp nhận được”, ông Long nói.

“Điều này cho thấy Vietnam Airlines đối xử thiếu công bằng với khách hàng, hơn 200 người mất bao nhiêu thời gian, công việc trong khi chỉ vì một người. Mọi hành khách mua vé của Vietnam Airlines đều phải có quyền bình đẳng với nhau. Cách làm như vậy thậm chí còn thể hiện sự coi thường khách hàng và làm xấu xí hình ảnh của Vietnam Airlines”, vị chuyên gia nhìn nhận.

Qua khảo sát cả hãng hàng không trong nước và quốc tế, hiếm có trường hợp để chuyến bay chở hơn 200 khách chờ đợi 1 người trong thời gian dài như Vietnam Airlines.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2019, Vietnam Airlines khai thác được 33.417 chuyến bay, trong đó có 3.561 chuyến bay bị chậm, chiếm tỷ lệ 10,7%.

Các lý do cho tình trạng chậm chuyến của Vietnam Airlines là: Máy bay về muộn 2.135 chuyến, chiếm tỷ lệ 6,4% trên tổng số chuyến bay mà Vietnam Airlines khai thác, do hãng hàng không 872 chuyến (2,6%), trang thiết bị và dịch vụ tại cảng 240 chuyến (0,7%), quản lý điều hành bay 104 chuyến (0,3%), thời tiết 67 chuyến (0,2%) và lý do khác 143 chuyến (0,4%).

Bộ trưởng Mexico từ chức vì để chuyến bay trì hoãn 30 phút Ngày 25/4, bà Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena - Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên nước Mexico khiến một chuyến bay bị trì hoãn 30 phút để chờ mình. Sự việc khiến nữ bộ trưởng này bị chỉ trích dữ dội buộc bà phải đã nộp đơn từ chức. Trong đơn, nữ bộ trưởng khẳng định, không ai được phép có đặc quyền. Lợi ích của một người, ngay cả khi họ đang thực hiện nhiệm vụ, không thể vượt lên trên lợi ích của một tập thể.

