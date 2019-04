Chuyển đàn chó cắn chết cháu bé 7 tuổi về trụ sở công an

Trao đổi với Zing.vn sáng 6/4, ông Đặng Hải Đăng, Chánh văn phòng UBND huyện Kim Động ( Hưng Yên ) cho biết Công an huyện vừa bắt giữ 9 con chó của gia đình bà Lê Thị An mang về trụ sở để điều tra. "7 con chó to và 2 chó con đều đã bị bắt, cơ quan thú y sẽ có trách nhiệm chăm sóc chúng trong khi công an tiếp tục điều tra", ông Đăng nói.

Đàn chó gây ra cái chết cho bé trai 7 tuổi đã bị bắt sáng 6/4. Ảnh: Hoàng Lam.

Ngày 5/4, nhiều phóng viên có mặt trước cửa nhà bà Lê Thị An (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) để ghi nhận tình hình sau vụ việc đàn chó nhà bà An cắn chết một bé trai 7 tuổi.

Liên quan đến hình ảnh bà An cầm mảnh sành vỡ, ông Đăng khẳng định không có việc bà này đe dọa phóng viên. "Bà ấy đang dọn nhà, vô tình cầm mảnh sành ra nói chuyện với phóng viên. Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp, yêu cầu bà An phải có trách nhiệm trao đổi với cơ quan báo chí để phản ánh tình hình thực tế", ông Đăng nói.

Đại diện huyện Kim Động cho biết bà An có tinh thần phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Khi cháu bé gặp nạn, bà cũng tích cực thăm nom, hỗ trợ, điều này được gia đình nạn nhân ghi nhận.

Về đàn chó đang bị nhốt, ông Đăng cho biết chính quyền sẽ theo dõi, nếu có dấu hiệu bệnh dại sẽ mang đi tiêu hủy.

Chiều tối 3/4 tại thị trấn Lương Bằng, bé trai khoảng 7 tuổi bị đàn chó lao vào tấn công trong lúc này đang đi bộ tại sân khu dân cư. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viên đa khoa Hưng Yên rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là con trai của gia đình quê Bắc Ninh đang ở trọ trên đất của chủ nhà có đàn chó. Đến đêm 3/4, sau khi không còn khả năng cứu chữa, bé trai được gia đình đưa về quê và qua đời tại nhà.

Theo Tri thức trực tuyến