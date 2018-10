Chuẩn y Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 42 tuổi

Chiều 9-10, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y ông Thái Thanh Quý giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao các Quyết định cho ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: NTV.

Hội nghị đã công bố quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 6-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo quy định.

Công bố Quyết định số 891-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 6-10-2018 chuẩn y ông Thái Thanh Quý -Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Công bố Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 6-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý.

Ông Thái Thanh Quý phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ , ông Quý nhấn mạnh: “...Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tôi sẽ cùng tập thể thành viên UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, cộng sự trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Đó là triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2015-20120. Khẩn trương thực hiện xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050; rà soát tổng thể các quy hoạch hiện có để điều chỉnh, bổ sung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ một số quy hoạch lớn trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng cơ cấu nâng cao giá trị gia tăng chất lượng và sản lượng trên đơn vị diện tích gắn với thị trường tiêu thụ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dân sinh và tạo được thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; đôn đốc thực hiện một số chương trình dự án quan trọng đang thực hiện dở dang; thực hiện quản lý chặt chẽ các quy hoạch đất đai và khoáng sản....

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức, bộ máy biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW6 khóa 12, đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp thực tiễn của tỉnh. Chủ động thực hiện tốt với các ban Đảng, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo mục tiêu đã đặt ra”.

Tân chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An hứa sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng mối đoàn kết trong tập thể UBND tỉnh, lãnh đạo xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trước đó, sáng 1-10, HĐND tỉnh Nghệ An đã tín nhiệm bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976, dân tộc Kinh, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trình độ chuyện môn thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Theo PLO