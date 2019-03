Chùa Ba Vàng hiện tại ra sao sau yêu cầu "chấm dứt thỉnh vong"?

Ngày 24/3, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), vừa ra văn bản yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo.

Chùa Ba Vàng vắng khách bất thường sau vụ ồn ào. Ảnh: Dân Việt

Trong số này có hoạt động chưa đúng với danh mục đã đăng ký với nhà chức trách gồm: nghi thức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, các hoạt động giảng Pháp do bà Phạm Thị Yến (Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng) thực hiện.

Thành phố Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ. "Việc tuyên truyền giảng pháp của phật tử Yến gây bất bình trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn", chính quyền nêu.

Chính quyền Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải giáo dục tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm giáo lý nhà Phật và quy định của pháp luật. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cần chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng trên phương tiện thông tin đại chúng do chùa quản lý, theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Cả ngày Chủ nhật (24/3), không khí ở chùa Ba Vàng ảm đạm hơn bao giờ hết. Phần vì thời tiết mưa lạnh, phần vì vụ ồn ào “gọi vong” trăm tỷ vẫn chưa tới hồi kết.

Trên Dân Việt, anh Kiên - một tài xế taxi đỗ xe trước cổng chùa - cho biết: “Từ hôm báo chí đăng bài về chùa Ba Vàng, hôm nay là ngày vắng khách nhất. Thường thường Chủ nhật khách thập phương đến chùa rất đông, nhưng hôm nay chỉ lèo tèo vài đoàn lẻ”.

Tại khu vực các bàn ghi công đức, nơi thường có rất đông khách thập phương đến ghi danh công đức vào Chủ nhật, đặc biệt là dịp đầu năm như thời điểm hiện tại, nay cũng vắng vẻ, im lìm.

Khu vực nhà ăn, nơi hằng ngày vẫn ồn ào các hoạt động nấu nướng, dọn dẹp của những người làm công quả, khách thập phương ra vào ăn cơm chay miễn phí, nay gần như im bặt.

Bà Đinh Thị Nhàn, một người phụ nữ đứng tuổi đến từ Bắc Ninh, cho biết: “Tôi đi cùng gia đình đến đây lần đầu. Quả thực nhà tôi không ai biết gì về việc báo chí nêu. Nhưng chúng tôi đến đây chủ yếu để lễ Phật, vãn cảnh chùa, mà thực sự cảnh chùa quá đẹp!”.

Tài khoản của chùa Ba Vàng được thông báo công khai. Ảnh chụp ngày 21/3 từ web nhà chùa.

Cũng trong tối 24/3, website của chùa Ba Vàng đã không thể truy cập được và được thông báo do hệ thống đang nâng cấp. Trước đó, theo ghi nhận trong ngày 24/3, trước khi website tạm thời không truy cập được, nhiều thông tin đăng tải trên trang web này như hàng chục bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ bỗng nhiên “biến mất”.

Ngoài ra việc nhà chùa công khai số tài khoản ngân hàng lên trang web cùng với đó là cách cầu khấn khi gửi tiền qua tài khoản không được tìm thấy.

Đặc biệt, chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ, hàng trăm bài viết trong chuyên mục này đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại 10 bài viết (có video minh chứng) về việc vong nhập của những người có tên tuổi, địa chỉ và được mời đến chùa để kể lại sự việc qua lời dẫn dắt của 1 nhà sư. Các video này hầu hết đăng vào năm 2017.

Tìm hiểu thông tin về bà Phạm Thị Yến - người trực tiếp tham gia giảng pháp vong báo oán, oan gia trái chủ để thu tiền giải nghiệp gây chấn động thời gian qua, trên Dân Việt một nguồn tin đáng tin cậy tại chùa Ba Vàng cho biết: “Bà Yến đã không có mặt tại chùa từ 3 ngày nay”. Nguồn tin cũng cho hay, hiện tại bà Yến vẫn mang hộ khẩu thường trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), nhưng lâu nay bà thường xuyên ăn nghỉ tại chùa.

Liên quan đến bà Phạm Thị Yến, Trưởng Công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, tới thời điểm hiện tại (24/3), Công an TP.Uông Bí vẫn chưa gửi giấy triệu tập đối với bà Phạm Thị Yến - người trực tiếp tham gia giảng pháp vong báo oán, oan gia trái chủ. Về thông tin bà Yến đã vắng mặt, vị Trưởng Công an nói sẽ cho kiểm tra.

Trước đó, ngày 20/3, một số cơ quan báo chí đưa thông tin tại chùa Ba Vàng có hoạt động "gọi vong", theo đó, ai muốn thoát vong báo oán thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) là một ngôi chùa nổi tiếng miền Bắc và có chính điện lớn nhất Việt Nam với diện tích lên tới 3.500 m2.

Năm 1706, Đại Thiền sư Tuệ Bích đã xây dựng chùa Ba Vàng (tên chữ là Bảo Quang Tự) như thắp sáng niềm tin, nối lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sau 300 năm gián đoạn. Nằm trong dãy núi Yên Tử, ngôi cổ tự Bảo Quang đã từng là phế tích của thời gian và các cuộc chiến tranh thời phong kiến tàn phá, quanh ngôi chùa chỉ còn lại rừng cây bao phủ. Từ khi được phát hiện vào năm 1987, ngôi chùa vẫn bình lặng chứng kiến những đổi thay của thời gian, không có vị trụ trì nào. Con đường dẫn lên núi ngày một rậm rạp, những trùng tu ngày nào của chính quyền dần dần xuống cấp. Bảo Quang Tự vẫn là một ngôi chùa hoang vắng, lạnh lẽo. Nhìn nhận chùa Ba Vàng có giá trị lịch sử, tâm linh nên UBND tỉnh Quảng Ninh đã xếp hạng di tích lịch sử, nằm giữa khu sinh thái sơn thủy hữu tình, nên mục tiêu không để ngôi chùa thành phế tích là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương. Năm 2007, chính quyền địa phương đã thỉnh cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, là Trưởng ban Tri khách Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử – về trụ trì chùa Ba Vàng. Tháng 1 năm 2011, để đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, Phật tử và hoằng dương Phật Pháp, ngôi chùa một lần nữa được khởi công xây dựng lần thứ tư với quy mô to lớn,khang trang. Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thiện một số hạng mục như: Ngôi Đại Hùng Bảo Điện (4.500m2), Lầu Chuông (112m2), Lầu Trống (112m2), Hành Lang La Hán (200m2), Nhà Bảo Tàng (700m2), Thư Viện (700m2), Khu Nhà Tăng (1.600m2), Thiền Đường (960m2), Cổng Đá, Cổng Tam Quan Trung, Cổng Tam Quan Nội và một số công trình phụ. Ngày 9/3/2014 (tức 9/2 năm Giáp Ngọ), chùa Ba Vàng tổ chức Đại lễ Khánh thành và nhận bằng kỷ lục “Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương”.

