Chủ tịch huyện tử vong sau khi ngã trong nhà tắm

Sáng ngày 24/5, thông tin từ Huyện ủy huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ông B.Đ.C, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã tử vong sau khi bị ngã trong nhà tắm tại nhà riêng.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn, nơi ông C, làm chủ tịch huyện

Trước đó, vào ngày 22/4, ông C, trong lúc đi vệ sinh thân thể trong nhà tắm đã bị ngã đập đầu vào bồn rửa mặt dẫn tới bị thương ở đầu. Do chỉ bị rách da đầu và khâu 2 mũi nên ông C, đã không tới bệnh viện chụp chiếu.

Đến sáng ngày 24/5, ông C, bị nặng nên gia đình đã đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đã không qua khỏi.

Ông C có trình độ Cử nhân kinh tế nông nghiệp, cử nhân chính trị, hiện đương chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn 2 nhiệm kỳ.

Ngọc Hưng