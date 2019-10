Liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải khu vực đầu nguồn nhà máy Nước sạch Sông Đà gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân, trao đổi với báo chí liên quan đến vấn đề này bên lề Kỳ họp Quốc hội, ông Trần Đăng Ninh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình) đã có những quan điểm rất thẳng thắn.

Ông Ninh cho biết, qua báo cáo của công an tỉnh, đến nay cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm gồm: Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại (trú tại Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (Lạng Sơn). Ông Ninh nói: "Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ".

Công nhân thau rửa bể nước ở chung cư sau sự cố đổ dầu thải phát hiện đáy bể nước đặc, sánh và có mùi hôi.

Ông Ninh cũng cho rằng, tỉnh Hòa Bình đang có hướng đề nghị nguồn nước mặt sông Đà thì phải lấy ở mặt nước sông Đà là chính. Bản thân công ty nước phải bơm từ sông Đà lên và phải có bể chứa, từ đó mới bơm lên lọc và chuyển về Hà Nội cho người dân sử dụng. Nước ở hồ Đầm Bài với diện tích 16km2 nên khi mưa nước lưu vực xuống rất nhiều.

Ông Ninh cũng nói rằng, nhà máy xử lý nước sạch sông Đà đang sử dụng phần lớn nước sông Đà và có cả nước hồ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đại diện Công ty nước sạch sông Đà "tiết kiệm" lời xin lỗi với người dân trong cuộc họp báo, ông Ninh cho rằng: "Theo tôi dự đoán ông này khả năng, trách nhiệm chỉ đến mức độ vậy thôi".

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình.

Ông Ninh cũng cho rằng sau sự việc cần phải kiểm soát nguồn nước nguyên liệu đầu vào: "Khu vực hồ rất rộng lên đến 16km2 nên phải kiểm soát thường xuyên. Trường hợp nếu lắp camera, bố trí lực lượng công an thì không thể nên công ty nước dùng nguyên liệu đầu vào phải kiểm soát, đảm bảo an toàn".

Nhắc đến việc xử lý sau vụ việc, ông Ninh cho rằng: "Tất nhiên sự việc như thế này, xảy ra ở mức độ nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm, ngoài ra phải rút kinh nghiệm để đảm bảo nguồn nước".

Chủ tịch HĐND Hòa Bình cũng thẳng thắn: "Vụ án đã được cơ quan chức năng khởi tố vụ án, sự việc xảy ra mức độ nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm, rút kinh ngiệm để đảm bảo nguồn nước".

Cuối cùng, trước câu hỏi về quan điểm của ông Ninh đối với việc một số Đại biểu Quốc hội ủng hộ người dân kiện đơn vị cung cấp nước ra tòa, ông Ninh cho rằng: "Việc kiện ra toà thì tùy mức độ cụ thể nhưng quan trọng là người dân thấy thế nào. Ở đây, công ty đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân trong việc cấp nước lại, xử lý đầu nguồn".

Lê Bảo