Chủ tịch Hà Nội đang đối thoại với bà con Đồng Tâm

Tại hội trường UBND xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời xin lỗi bà con vì đến muộn so với thời gian thông báo hơn 20 phút. Lý do ông Chung đưa ra là do gặp trục trặc giao thông trên đường đến xã đối thoại với bà con. Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội gửi lời cảm ơn bà con nhân dân xã Đồng Tâm đến dự buổi đối thoại hôm nay.

Từ trái qua phải: Bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, ông Đỗ Văn Đương - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch TP Hà Nội và ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng tham gia buổi đối thoại.

Bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm - nêu những nguyện vọng của nhân dân xã Đồng Tâm, mong Chủ tịch TP Hà Nội và các cơ quan chức năng lắng nghe ý kiến, giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến đất đai xảy ra tại xã trong nhiều năm nay.

Cụ Bùi Minh Sửu - đại diện người dân Đồng Tâm - nêu rõ nguồn gốc cơ bản của cánh đồng Sênh. Cụ Sửu mong Chủ tịch UBND TP Hà Nội lắng nghe ý kiến người dân để sớm giải quyết vấn đề.

Một người dân thôn Hoành mong mỏi Chủ tịch UBND Hà Nội khẩn trương xem xét tận gốc rễ vấn đề thu hồi đất đã có quyết định hay chưa. Đại diện nhân dân thôn Hoành cho biết, nhân dân nơi đây luôn thực thi nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Nếu có quyết định thu hồi của Thủ tướng và bồi thường thỏa đáng, dân sẵn sàng chấp hành.

Người dân ngồi phía ngoài UBND xã lắng nghe nội dung buổi đối thoại.

Buổi đối thoại bắt đầu trong hội trường UBND xã.

Mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc, sau đó đại diện người dân xã Đồng Tâm đứng lên đọc bản kiến nghị với 8 nội dung chính đã được nêu ra trước đó trong bức tâm thư gửi Chủ tịch TP.

Chủ tịch Hà Nội vui vẻ bắt tay đại diện lãnh đạo, nhân dân xã Đồng Tâm.

Người dân tập trung ở đầu làng lắng nghe nội dung buổi đối thoại qua loa truyền thanh.

Rất đông người dân và các phóng viên không được vào trong hội trường, đã tập trung kín ngoài cánh cửa hội trường để nắm bắt thông tin. Loa truyền thanh xã phát đi thông báo, cuộc đối thoại sẽ được phát trực tiếp trên loa cho toàn thể nhân dân theo dõi.

Bà con Đồng Tâm phấn khởi vỗ tay chào mừng đoàn lãnh đạo thành phố về đối thoại.

Người dân tập trung kín phía ngoài trụ sở UBND xã, nơi sắp diễn ra buổi đối thoại.

Không khí háo hức chờ đợi hiếm thấy ở Đồng Tâm.

Đoàn xe của Chủ tịch TP và đại diện các cơ quan trung ương về đến đầu làng.

Gần 10h, đài truyền thanh xã Đồng Tâm mời 50 người dân về hội trường dự cuộc đối thoại với Chủ tịch TP. Lúc này dù xe của đoàn lãnh đạo thành phố chưa về tới nơi nhưng người dân đã tập trung rất đông ở cổng làng, chuẩn bị sẵn hoa chào mừng.

Một vài chiếc xe biển xanh chở đại diện các cơ quan trung ương đã về xã.

Người dân Đồng Tâm chuẩn bị hoa tặng các lãnh đạo thành phố.

Trước đó, từ 9h sáng, dọc đường chính vào thôn Hoành đã được dọn dẹp sạch sẽ các chướng ngại vật; máy xúc đang được điều đến để giải phóng đống đá lớn chắn trước cổng vào thôn Hoành. Người dân yêu cầu các phóng viên tránh xa, không chụp ảnh khu vực dọn dẹp.

Người dân phấn khởi đứng dọc đường trò chuyện, háo hức chờ đợi tới giờ diễn ra buổi đối thoại. Cờ Tổ quốc treo dọc đường làng.

Từ sáng sớm, hàng trăm phóng viên báo đài trung ương đã địa phương đã có mặt tại thôn Hoành.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mỹ Đức và lãnh đạo xã Đồng Tâm tối 20/4.

Hơn một tuần sau "sự việc Đồng Tâm", 10h sáng nay 22/4, đại diện các cơ quan Trung ương và UBND TP Hà Nội cùng các sở ngành về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân nơi đây.

Theo thông báo dự họp, thành phần họp sáng nay gồm đại diện cơ quan Trung ương (Quốc hội, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ), UBND TP Hà Nội gồm có ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các sở ngành và huyện Mỹ Đức.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP Hà Nội có sự tham dự của 50 người dân đại diện cho bà con xã Đồng Tâm. Địa điểm diễn ra buổi đối thoại lần này được xác định là trụ sở UBND xã Đồng Tâm.

Con đường dẫn vào UBND xã Đồng Tâm sáng nay.

UBND xã cũng đã đề nghị bà con xã Đồng Tâm dỡ bỏ rào chắn trên đường, dọn sạch các chướng ngại vật để tạo điều kiện cho đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội về đối thoại với người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay, ông Bùi Văn Nhạc (74 tuổi, người dân thôn Hoành) cho biết: "Từ tối qua, khi nghe tin Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sáng nay sẽ về xã Đồng Tâm đề đối thoại với dân, chúng tôi mừng lắm. Sáng nay người dân xã Đồng Tâm dường như ai cũng dậy sớm hơn. Từ 7h sáng tôi và người dân trong làng đã có mặt tại Nhà văn hoá để chờ Chủ tịch Chung và đoàn công tác. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nội dung để đối thoại với Chủ tịch, nhưng chúng tôi chỉ cử một số người đại diện cho người dân Đồng Tâm nói chuyện với Chủ tịch thôi".

Theo một số người dân thôn Hoành, họ cũng đang bàn bạc để xem xét thả 19 cán bộ, chiến sĩ đang bị người dân bắt giữ mấy ngày qua.

Theo Quang Phong - Tiến Nguyên - Tuấn Hợp - Nguyễn Dương

Dân Trí