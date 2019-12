Chú rể tử vong khi trên đường đi gửi thiệp mời đám cưới

Ngày 5/12, gia đình và người dân xóm 5, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đưa tiễn anh Đậu Xuân Thủy (26 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Người đàn ông này tử vong do tai nạn giao thông chỉ ít ngày trước đám cưới.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Lê.





Tối 4/12, anh Thủy điều khiển xe máy chạy trên đường vành đai huyện Nam Đàn đoạn qua xã Nam Lĩnh thì bị tai nạn. Nạn nhân tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân hư hỏng. Thiệp mời dự đám cưới ngày 8/12 rơi ra đường.

Theo đại diện Đội CSGT huyện Nam Đàn, anh Thủy tự gây tai nạn. Gần đó có hai phương tiện khác đối đầu nhưng không liên quan đến vụ tai nạn này.