Chủ gara ôtô tá hỏa khi thấy thi thể treo trong cửa

Trưa 28/5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi anh Phạm Văn Th. (SN 1996, ngụ An Giang).

Anh Th. vốn là thợ ở gara ôtô H.T (thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An). Anh Th. chết trong tư thế treo cổ.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, khi chủ gara ôtô mở cửa để chuẩn bị cho công việc thì bất ngờ nhìn thấy thi thể anh Th. treo bên trong cánh cửa, liền báo cơ quan chức năng.

Theo người dân địa phương, anh Th. làm việc ở gara trên khá lâu, tính tình vui vẻ, những ngày gần đây không thấy bất cứ biểu hiện lo lắng hay buồn phiền nào.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)