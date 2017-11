Chồng cụt 2 chân, vợ mang thai chết thương tâm do sập nhà

Bé gái thoát chết trong vụ sập nhà. Ảnh H.T

Sự việc xảy ra trưa 6/11 tuy nhiên do mất sóng điện thoại, đường bị sạt lở chia cắt nên đến sáng nay 8/11 người thân mới hay tin và đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Vụ sạt lở khiến người vợ cùng đứa con 2 tháng tuổi trong bụng thiệt mạng. Anh Tư cùng đứa con gái bị thương nặng.

Người dân đưa anh Võ Văn Tư đến bệnh viện cấp cứu

Người thân và hàng xóm khiêng anh đến bệnh viện huyện Nam Trà My. Bác sỹ đã phải cắt bỏ 2 chân, tuy nhiên bệnh nhân có dấu hiệu bị hoại tử yêu cầu phải chuyển tuyến. Tuy nhiên, đường đi đất đá sạt lở nên việc vận chuyển hết sức khó khăn.

* Tại địa bàn huyện Nam Trà My tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại thôn 2, xã Trà Vân bị sạt lở đất làm lấp nhà 5 hộ gia đình, 13 người bị thương, 1 trẻ bị chết, 1 mất tích.

Tại lán trại công nhân của công ty 412 thi công tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở, cứu được 1 người, trôi sông 3 người, 1 người đã được người dân huyện Sơn Tây vớt, các người còn lại trôi theo hướng sông Quảng Ngãi. Hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể 2 công nhân thủy điện vụ sập nhà điều hành

Sáng 8/11, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 4 công nhân của thủy điện Đăk Mi 1 và Đăk Mi 2 mất tích do sạt lở.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Trần Ngọc Tuấn (SN 1975, quê xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn) và Trần Ngọc Ánh (SN 1984, quê thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), đã được tìm thấy vào lúc 18h cùng ngày. Hiện cả 2 công nhân đã được đưa về quê bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tối 4/11 một khối lượng đất đá, cây cối lớn từ ngọn núi đổ ập xuống vùi lấp căn nhà điều hành của Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Giáp và Trà Sơn). Thời điểm đó trong nhà điều hành có tổng cộng 9 công nhân, 5 công nhân ở bên ngoài may mắn thoát chết, còn 4 người đang xem ti vi đã bị đất đá vùi lấp mất tích. Do mưa lớn, tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra, dòng nước chảy xiết nên phải mất 2 hôm sau đó lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường.

Hiện, hàng trăm chiến sỹ lực lượng Quân khu 5, Tỉnh đội, lực lượng cứu trợ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Theo Hoài Văn (Tiền Phong)