Chồng báo công an vợ 'cố thủ' trên xe ô tô với… ông hàng xóm

Ngày 3/4, thông tin từ Công an phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị có nhận được tin báo của ông T. (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về việc hi hữu trên.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 2/4, khi thấy bà L.H.Th. (SN 1980, Phó phòng một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Tĩnh) lái xe ra khỏi nhà có biểu hiện nghi vấn nên ông T. (chồng bà Th.) đã âm thầm đi theo.

Rất đông người dân đã có mặt theo dõi

Lúc này, ông T. đã phát hiện vợ mình gửi xe tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, rồi nhanh chóng lên xe của ông V.B. (hàng xóm của gia đình) đậu phía ngoài cổng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe của ông B. đi đến đoạn đê giữa cánh đồng (khối phố 6, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) thì dừng lại tắt đèn.

Thấy vậy, ông T. đã gọi điện thông báo với người nhà cùng đến để yêu cầu hai người ra làm rõ sự việc. Sự việc gây ầm ĩ khiến hàng chục người dân đã tò mò đến theo dõi, vì vậy ông B. và bà Th. vẫn cố thủ trong xe nhất quyết không chịu ra.

Không tìm được cách đưa vợ ra khỏi xe, ông Th. đã thông báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù đây là sự việc cá nhân nhưng gây mất trật tự trị an trên địa bàn, Công an phường Đại Nài đã có mặt yêu cầu những người liên quan lên trụ sở để làm việc, tuy nhiên cặp đôi trên vẫn chốt kín cửa.

Chiếc xe ô tô nơi 2 người cố thủ

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi được vận động, ông B. đã mở cửa cho 1 chiến sĩ công an vào lái xe về trụ sở Công an phường Đại Nài để tiếp tục giải quyết. Khi đến tại trụ sở công an, ông B. và bà Th. vẫn tiếp tục cố thủ đến khoảng 3h ngày 3/4 mới chịu ra khỏi xe để làm việc với cơ quan chức năng.

Công an phường Đại Nại đã lập biên bản, rồi yêu cầu những người liên quan trở về nhà, không được làm ầm ĩ ảnh hưởng đến người dân.

Theo Thời đại