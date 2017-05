Nằm dọc trên tuyến đường An Dương Vương nhìn ra sông Hồng, phía sau nằm trên đường Soi Tiền (phường Kim Tân – TP Lào Cai) là dãy biệt thự có giá trị “khủng”. Theo hồ sơ địa chính, dãy biệt thự liền kề này nằm ở vị trí đắc địa nhất của thành phố Lào Cai với diện tích gần 3.000 m2.

Cách đây khoảng 3 năm, từ khi hoàn thành xây dựng và đi vào sử dụng, người dân vùng cao Lào Cai đã gọi nơi đây bằng cái tên đầy ngưỡng mộ: “Khu đại gia”.

Sở dĩ được gắn bằng cái tên “khu đại gia” bởi theo giới kinh doanh bất động sản ở Lào Cai, tuyến đường An Dương Vương thuộc diện đắt đỏ nhất tỉnh. Qua những giao dịch mua bán gần nhất cho thấy, 1 m2 đất ở tuyến đường này có giá trị từ 95 đến 115 triệu đồng.

Mặt trước của dãy biệt thự liền kề nằm trên đường An Dương Vương (phường Kim Tân - TP Lào Cai). Ảnh: Cao Tuân

“Khu đại gia” được định giá cao hơn rất nhiều bởi không chỉ sở hữu mặt tiền là đường An Dương Vương mà phía lưng của dãy biệt thự là mặt đường Soi Tiền rộng rãi và thoáng mát với nhiều hàng cây xanh. Tận dụng lợi thế này, chủ nhân của các biệt thự đã mở hai cổng lớn trên cả hai mặt đường cho thuận tiện việc đi lại.

Theo quan sát, khu biệt thự này được xây dựng với chiều cao khá đều nhau và thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, toát lên vẻ đẹp đẳng cấp và vương giả.

Bên trong, tất cả nội thất, vật trang trí của dãy biệt thự đều vô cùng choáng ngợp và xa xỉ. Phía ngoài, không chỉ xây dựng hàng rào nhọn, chủ nhân các biệt thự còn lắp đặt nhiều camera an ninh.

Mặt sau nằm trên đường Soi Tiền rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Cao Tuân

Theo hồ sơ địa chính PV Báo Gia đình & Xã hội có được, biệt thự đầu tiên từ phía vườn hoa nhỏ nhìn sang có diện tích 402 m2. Người đứng tên công trình này thanh niên trẻ tuổi - Nguyễn Trọng Quang. Biệt thự được thiết kế đẹp mắt với 3 mặt hướng ra các tuyến phố.

Biệt thự bên cạnh thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trường Thanh. Căn nhà này có diện tích 411,8 m2 với chi phí xây dựng lớn.

Tiếp đến là biệt thự của gia đình bà Trần Thị Tịnh với diện tích 409 mét vuông. Cũng như các biệt thự liền kề, công trình này được xây dựng hai cổng chính hướng ra hai mặt đường lớn là An Dương Vương và đường Soi Tiền.

Tòa nhà nổi bật nhất và đắt đỏ nhất của dãy biệt thự xa hoa thuộc về gia đình ông Nguyễn Thanh Bình. Biệt thự này rộng nhất trong “khu đại gia” với tổng diện tích lên đến 626,9 mét vuông. Được biết, chủ nhân của căn biệt thự này đã bỏ ra số tiền lớn để xây dựng và trang trí nội thất.

Với diện tích rộng, khuôn viên các căn biệt thư được thiết kế đẹp mắt. Ảnh: Cao Tuân

2 biệt thự phía cuối tựa lưng vào nhau như để chốt lại đẳng cấp và sự biệt lập của “khu đại gia”. Nằm trên mặt đường An Dương Vương là biệt thự do bà Trần Thị Diên An đứng tên. Tòa nhà này được thiết kế cầu kỳ, đẹp mắt với diện tích 418,6 mét vuông.

Biệt thự còn lại hướng ra mặt đường Soi Tiền giao nhau với phố Lý Nam Đế thuộc sở hữu của gia đình của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Tòa nhà này rộng 420,8 m2, đặc biệt thu hút sự chú ý của người đi đường bởi thiết kế sang trọng, hiện đại.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, gia đình của 6 biệt thự xa hoa nói trên có tầm ảnh hưởng rất lớn của tỉnh Lào Cai.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp xa hoa của khu đại gia" nằm ở vị trí đắc địa nhất thành phố Lào Cai:

Tất cả các ngôi biệt thự đều sở hữu từ 2 đến 3 mặt đường chính.

Dãy biệt thự được thiết kế đều nhau và đẹp mắt.

Camera an ninh được lắp đặt bao quanh biệt thự cũng như cổng ra vào.

Khu biệt thự liền kề này rộng khoảng 3.000 m2 nằm trên 4 mặt phố.

Với vẻ đẹp xa hoa, choáng ngợp giữa trung tâm tỉnh nghèo Lào Cai, khu biệt thự liền kề xứng đáng được người dân địa phương gọi bằng cái tên: "Khu đại gia".

Lào Cai thuộc tốp 10 các tỉnh về tỷ lệ hộ nghèo Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới có 3 trong tổng số 61 huyện nghèo nhất cả nước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Bảng xếp hạng mức độ nghèo giữa các tỉnh, thành phố năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 do Bộ LĐ-TB&XH công bố cho thấy, Lào Cai thuộc tốp 10 các tỉnh trong bảng xếp hạng tỷ lệ hộ nghèo. Con số này thể hiện rõ khi Lào Cai có 53.605 hộ nghèo, chiếm 34,3% số hộ dân của toàn tỉnh.

Cao Tuân