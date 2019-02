Từ sáng sớm hàng trăm phóng viên báo đài trong và ngoài nước đã túc trực đưa tin.

Đặc biệt, an ninh tại đây luôn được đảm bảo tuyệt đối, tất cả các ngã đường quanh khách sạn đều có an ninh đứng canh gác. Riêng những xe ô tô vào khách sạn đều bị kiểm tra an ninh bởi mật vụ Mỹ và chó nghiệp vụ.

Sáng ngày 27/2, tại đường Đỗ Đức Dục, hàng chục xe ô tô vào bên trong khách sạn phải xếp hàng dài.

Trước cổng, lực lượng an ninh 2 nước kiểm tra gắt gao.

Chó nghiệp vụ được điều động kiểm tra tất cả mọi thứ trên xe ô tô.

Tất cả khoang hành lý, ghế ngồi đều được mở ra kiểm tra.

Thậm chí lốp phụ ô tô cũng buộc tháo ra.

Chó nghiệp vụ kểm tra phần ghế lái.

Nếu có dấu hiệu bất thường, chó nghiệp vụ sẽ sủa lên.

Mật vụ Mỹ đứng trước chốt đông đúc.

Hiện lực lượng an ninh vẫn tiến hành kiểm tra xe vào khách sạn.

Thậm chí những chiếc xe biển ngoại giao cũng được kiểm tra.

Mộc Trà