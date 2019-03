Cho cháu bé lạc đường ăn cơm, chủ nhà bị nhóm người lạ mặt xông vào nhà hành hung, hô hoán bắt cóc

Ngày 12/3, Công an xã Nghi Diên, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đã nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về việc bị một nhóm người lạ mặt xông vào nhà hành hung.

Theo nội dung đơn, khoảng 10h30 ngày 6/3, bà Bảo đang ở nhà thì thấy một bé gái khoảng 10 tuổi vào nhà xin ăn cơm. Thấy cháu bé tội nghiệp nên bà Bảo lấy cơm cho ăn.

Bà Nguyễn Thị Bảo kể lại sự việc

Do buổi chiều còn có việc nên bà Bảo dặn cháu lên giường ngủ. Tuy nhiên, khi bà rời nhà thì cháu bé cũng bỏ đi.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi bà Bảo trở về thì bất ngờ có 3 người phụ nữ cùng 4 người đàn ông tới nhà tìm bà Bảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Bảo đã bị những người này xông vào đánh.

Quá hoảng sợ, bà Bảo liền chạy sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, những người này vẫn đuổi theo đánh tới tấp và hô hoán bắt cóc. Sau khi có sự can ngăn của hàng xóm những người này mới dừng lại và bỏ đi.

Sự việc, khiến bà Bảo bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề những ngày sau đó. Bà Bảo cho biết, trước đó không quen biết cháu bé mà chỉ nghĩ đơn giản đến giờ thì cho cháu ăn như con cháu trong nhà.

"Thấy cháu tội nghiệp nên tôi đưa cơm cho ăn. Khi ăn xong thì cháu đi đâu tôi không biết. Thế mà bị người nhà cháu đến vu khống tôi bắt cóc và còn đánh đập", bà Bảo nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, cho biết: "Bà Bảo có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm. Bà đã có nhiều cháu. Chúng tôi thấy bà sống hiền từ đức độ, có tấm lòng thơm thảo với mọi người. Sự việc đánh đập bà Bảo, tôi đang giao công an xã làm rõ rồi báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc".

Qua xác minh ban đầu, đứa trẻ ở xã Nghi Hoa đi lạc đường vào nhà bà Bảo. Rất may người dân địa phương ngăn cản kịp thời nên không hậu quả nặng nề.

Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)