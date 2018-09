Chiến sĩ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất

Khoảng 20h30 ngày 26/9, trên đường đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), chiến sĩ Nguyễn Xuân Vũ (Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Cửa Lò - Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, Bộ Công an) nhặt được một túi xách.

Qua kiểm tra, Vũ thấy trong túi xách có 300 triệu đồng, 4.000 USD , 1 điện thoại di động và giấy tờ mang tên Dương Chí Công (trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chiến sĩ Vũ trả lại chiếc túi xách cho anh Công.

Vũ đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo đơn vị, đồng thời liên lạc với người đánh mất để trả lại số tài sản trên.

Sáng ngày 27/9, Vũ đã liên lạc được với anh Dương Chí Công và trao trả số tài sản.

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ: "Khi nhặt được túi xách, tôi ngỡ ngàng với số tiền quá lớn. Tôi báo cáo với thủ trưởng và liên hệ với anh Công để trả lại. Tôi thấy hành động đó là bình thường và nên làm".

Trước hành động đẹp của Vũ, anh Dương Chí Công gửi lời cảm ơn, cảm phục đối với Vũ và đơn vị Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò.

Theo Tiền Phong