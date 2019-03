Những ngày qua, hình ảnh ghi lại một người phụ nữ trung niên dùng tay chỉ mặt bé trai khoảng 2 tuổi, rồi ném bé trai xuống thảm đang gây bức xúc và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 5/3, chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Hoàng Ngọc Anh (SN 1990, trú tại phố Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) - chủ nhân của đoạn video trên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 1/3. Người phụ nữ trung niên là Nguyễn Thị T (SN 1961, quê ở Thanh Hóa) là giúp việc của gia đình khoảng 2 năm nay.

Mặc dù sự việc đã trôi qua gần một tuần nhưng đến nay, gia đình chị Anh và anh Vũ Trung Hiếu (chồng chị Anh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến người giúp việc dùng tay tát, lật và ném con mình xuống tấm thảm gần chân tường.

Video ghi lại người phụ nữ giúp việc có hành vi bạo hành trẻ em.

Chị Anh cho biết: “Hai bé nhà tôi sinh đôi, vừa tròn 23 tháng tuổi. Những ngày trong tuần thì gia đình gửi bé ở nhà trẻ từ sáng đến khoảng 4h chiều đón về nhà. Tuy nhiên, mấy ngày qua, hai bé cùng lúc bị ốm nên gia đình để bé ở nhà chăm sóc.

Vào thời điểm trên, trong lúc hai bé ngủ thì tôi tranh thủ chạy ra đầu ngõ gội đầu. Trong lúc gội đầu thì tôi quan sát camera thấy hai bé dậy thì tôi gọi điện cho cô T (giúp việc) hỏi là có trông được các bé không, qua điện thoại cô T khẳng định có trông được thì tôi an tâm. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau đó thì chồng tôi gọi thông báo về đoạn đánh con tôi như vậy”.

“Trong quãng thời gian 2 năm giúp việc cho gia đình tôi thì cô T không có biểu hiện gì với hai đứa trẻ. Thậm chí là thể hiện rất yêu các con tôi. Thỉnh thoảng cô có đánh nhẹ vào mông và mu bàn tay thì tôi nghĩ đó là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, sự việc lần này khiến gia đình tôi không thể chấp nhận. Ngay chiều tối hôm xảy ra sự việc, chồng tôi chạy về nhà và hỏi thì bà đã không thừa nhận, việc không thành khẩn khiến chồng tôi càng bức xúc. Sau đó có to tiếng nhưng phía gia đình tôi đã can ngăn và cô T cũng thu dọn quần áo trốn khỏi nhà”, chị Anh cho hay.

Hình ảnh người giúp việc dùng vũ lực với trẻ em. Ảnh cắt từ Clip.

Còn theo chia sẻ của anh Vũ Trung Hiếu, do tính chất công việc làm cửa hàng cắt tóc, gội đầu nên hai vợ chồng đều tất bật với khách. Cũng chính vì ít thời gian nên hơn 2 năm nay, gia đình mới thuê người giúp việc.

Ngoài việc hỗ trợ bà nội chăm hai cháu thì người giúp việc chỉ phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Công việc rất nhàn nhã. Thậm chí, mỗi tháng, gia đình trả công 5 triệu đồng/tháng, thỉnh thoảng cũng cho thêm.

Chị Anh chia sẻ: “Sự việc xảy ra khi một bé thì sốt, ho, một bé thì bị dị ứng thời tiết, người mẩn đỏ. Quan điểm của gia đình thì việc răn dạy con trẻ là chuyện phải làm, nhưng việc khiến hai bé có tinh thần hoảng loạn thì gia đình tôi khó chấp nhận.

Ở hai đêm đầu sau khi xảy ra sự việc, thỉnh thoảng con giật mình, hoảng loạn và khóc. Rất may là chỉ sau đó khoảng 3 đêm là con trở lại bình thường nhưng là người làm mẹ, chứng kiến con bị đánh như vậy, thử hỏi ai mà không đau lòng?”.

Theo chị Anh, gia đình cũng không có ý định kiện người phụ nữ này, việc đăng tải hình ảnh cũng chỉ tính chất cảnh báo cho các gia đình khác, để có sự lựa chọn người giúp việc. Tuy nhiên, sự việc nhận được sự quan tâm của báo chí và dư luận.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Tống Nguyên Ngọc, Trưởng Công an phường Bạch Đằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường đã làm báo cáo và tổng hợp gửi lên Công an quận Hai Bà Trưng từ ngày 4/3 để giải quyết theo thẩm quyền.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!.

Ma Loan