Chỉ vì chút tiện của bản thân, mẹ đã đẩy con vào tình thế nguy hiểm

Con suýt gặp nạn vì mẹ vừa lái xe vừa cởi áo mưa

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/3 vừa qua trên Quốc lộ 5. Theo những gì được ghi lại từ đoạn camera hành trình, một người phụ nữ đi xe máy, trên xe có đèo theo con nhỏ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ buông một tay để cởi áo mưa.

Và hành động rất cẩu thả này đã khiến chị ta bị mất lái, suýt nữa thì bị xe ô tô chạy phía sau tông phải. May mắn là tài xế ô tô đã kịp thời giảm tốc độ và tránh được va chạm không mong muốn.

Mẹ lái xe một tay, vừa nghe điện thoại vừa cho con bú

Tháng 5/2017, một thành viên trên diễn đàn đông đảo thành viên tham gia chia sẻ một bức ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ bất chấp nguy hiểm khi vừa nghe điện thoại vừa cho con bú, một tay lái xe máy phóng ầm ầm trên đường phố.

Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhận được hàng nghìn bình luận lắc đầu với việc coi thường tính mạng bản thân và con mình của người mẹ này. "Em nể chị quá! Ý thức giao thông kém, coi thường mạng sống của mình và con", là chia sẻ của Facebooker Long Phượng.

Nickname Bích Ngọc đồng tình: "Mình thật sự rất không có thiện cảm với những ai vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Trong khi chị này lại còn vừa lái xe chở con nhỏ nữa chứ. Quá coi thường tính mạng".

Con gặp nguy vì mẹ đi đường tắt

Trong đoạn clip gây xôn xao vào tháng 10/2016, một người mẹ vì chút tiện ích cá nhân đã bất chấp đi ngược chiều dù lúc đó trên xe còn đèo 2 đứa con nhỏ. Chút đường tắt của chị đã vô tình đẩy 2 con nhỏ vào tình huống tham gia giao thông nguy hiểm.

Chị đã bị một chiếc ô tô đang đi từ đường nhánh ra trục chính tông phải. Cú va chạm khiến chiếc xe đạp điện đổ, chị và 2 đứa nhỏ ngã ra đường. Rất may mắn là lúc đó ô tô di chuyển với tốc độ chậm nên cả 3 người đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Đứa nhỏ vì quá hoảng sợ nên đã khóc thét lên. Hy vọng mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh đèo con nhỏ sau khi xem đoạn clip này có thể tự nhắc nhở chính bản thân: Không vì chút tiện ích mà đi ngược chiều.

Phẫn nộ bà mẹ vừa đèo con, vừa đeo tai nghe vừa tự sướng giữa phố

Đầu năm 2016, hình ảnh một bà mẹ vừa đèo con, đeo tai nghe và vẫn hồn nhiên tự sướng giữa đường đã bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội khiến dân mạng Việt không ngừng dậy sóng.

Chứng kiến toàn bộ sự việc trên và thấy vô cùng phản cảm, một người đi đường đã chụp lại và đăng lên mạng xã hội kèm theo lời chia sẻ rằng: “Đi học về từ bến xe xuống tận đường rẽ vào nhà mình mà chị xinh gái này cứ vừa đi vừa tự sướng, trong khi chở hai đứa trẻ, trước một đứa, sau một đứa… suýt thì đâm xe với một anh, xong lại tiếp tục tự sướng. Ngứa mắt không chịu được nên dù con đói ở nhà chờ vẫn dừng lại chụp”.

Dù không rõ danh tính cũng như mục đích hành động khó hiểu của người phụ nữ này, tuy nhiên bức ảnh đã gây xôn xao dư luận và được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng.

Hầu hết dân mạng Việt đều vô cùng phẫn nộ và dùng không ít lời lẽ gay gắt để lên án “bà mẹ bá đạo của năm” này: “Bình chọn là người phụ nữ sống ảo nhất năm. Bà này phải đoạt giải đặc biệt chứ động vật quý hiếm thế này giải nhất hơi bị phí”, “ Sao cứ có cái kiểu vừa đi vừa chụp nhỉ. Dừng lại chụp có phải thoải mái tạo dáng hơn không”,…

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra thương cảm và lo lắng cho tính mạng của những đứa nhỏ trên chiếc xe ấy: “Tội cho đứa nhỏ đó, không biết chết lúc nào với bà mẹ này”, “Mẹ kiểu này chắc chết quá”,…

Những clip và hình ảnh trên cho thấy sự bất cẩn của bậc làm cha mẹ và cũng như một lời nhắc nhở về vấn đề an toàn tính mạng của mình và con trẻ khi tham gia giao thông. Đôi khi do bất cẩn hay vội vã mà có rất nhiều bậc phụ huynh không chú ý hoặc chủ quan với việc bảo vệ an toàn cho, tuy nhiên, mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra không ai có thể đoán trước, nhất là khi tham gia giao thông trên đường phố đông đúc.

K.N (th)