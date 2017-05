Chị bán thịt lợn giá rẻ xin giảm tội cho 2 phụ nữ hắt chất bẩn

Chị Xuyến làm đơn xin giảm nhẹ tội cho 2 người phụ nữ gây thiệt hại cho mình

Chị Xuyến chia sẻ, cả hai người phụ nữ, Hoa và Dung đều là người lăn lộn buôn bán ở chợ như chị để có tiền lo cho gia đình! Ngày may mắn thì có lãi nhiều, ngày không may thì lãi ít, thậm chí có ngày ế còn lỗ vốn. Chưa kể chị Dung thì đã có tuổi, còn chị Hoa thì vừa sinh con được 2 tháng. "Mình cũng nuôi con nhỏ nên rất cảm thông và chia sẻ với chị Hoa. Giờ chắc chị ấy cũng rất lo lắng và ân hận", chị Xuyến nói.

Chị Xuyến cho biết thêm, chiều nay chị cũng quay trở lại buôn bán tôm, cá tại chợ như trước đây. "Sáng nay mình đã đi gom hàng, việc buôn bán cá, tôm từ quê lên tuy xa và không lãi nhiều nhưng cũng có thu nhập để nuôi 2 con ăn học".

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa số nhà 12 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền thì bị Hoàng Thị Thanh Dung (SN1970, ở quận Ngô Quyền) và Lê Thị Hoa (SN 1984, ở quận Ngô Quyền) cầm xô chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp.

Ngày 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản". Các cá nhân có liên quan đã được triệu tập lên làm việc; tuy nhiên cả Hoa và Dung đều vắng mặt tại địa phương.

Đêm 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Dung (SN 1970), để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó. Sáng 13/5, Lê Thị Hoa đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Sáng ngày 13/5, UBND thành phố Hải Phòng cũng tổ chức cuộc họp báo khẩn để thông tin về vụ việc.

Cùng ngày 13/5, một doanh nghiệp đã thu mua toàn bộ đàn lợn 7 con còn lại của chị Xuyến với giá 35.000đ/kg.

Theo Dân Trí