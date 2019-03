Cháy lớn ở cửa ngõ Sài Gòn, khói đen bốc cao hàng trăm mét

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra từ một kho chứa hóa chất nằm trên đường An Bình, thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (giáp phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy

Sau tiếng nổ, người dân phát hiện ngọn lửa cùng cột khói bốc cao hàng trăm mét. Do lửa cháy hóa chất phả hơi nóng hừng hực nên không ai dám lao vào dập lửa.

Nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Công lý

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương điều động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên do bên trong kho chứa nhiều thùng phuy hóa chất liên tục phát nổ, xung quanh có nhiều cây cỏ khô và kho phế liệu kế bên nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Cột khói đen, bốc cao hằng trăm mét

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 1 xe tải bên trong kho hóa chất bị thiêu rụi. Nhiều thùng phuy chứa hóa chất công nghiệp bị nổ tung.

Đến 14h30 đám cháy được lực lượng chức năng khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo VietNamNet