Cháy chung cư Carina Plaza: Cư dân kiến nghị khẩn cấp 10 nội dung

Liên quan tới vụ cháy chung cư Carina Plaza trong sáng 23/3 khiến cho nhiều người thương vong, trong ngày 25/3, đại diện cư dân tòa nhà đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp tới các cơ quan chức năng.

Như nội dung kiến nghị, những cư dân sống tại chung cư Carina Plaza cho biết, mình là những nạn nhân vừa trải qua những thiệt hại kinh hoàng về tính mạng người thân yêu, sức khoẻ, tinh thần, tài sản...

Theo đó, cư dân cho rằng những thiệt hại đã xảy ra nói trên hoàn toàn do lỗi của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy, Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn - Ban Quản lý chung cư Carina và những cơ quan có liên quan đến việc nghiệm thu thẩm tra chất lượng trang thiết bị, kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư.

Đơn kiến nghị cư dân Carina gửi cơ quan chức năng

Nội dung kiến nghị, cư dân cho biết những năm qua tại chung cư Carina Plaza đã xảy ra rất nhiều vi phạm có nguy cơ đe doạ trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của cư dân.

Những vấn đề này gồm: An toàn phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, an toàn kỹ thuật không đảm bảo, an ninh trật tự không đảm bảo, đặc biệt là chậm trễ trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh thực trạng từ cư dân.

Điển hình là đại diện cư dân đã có cuộc đối thoại và góp ý với đại diện BQL chung cư Carina Plaza vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 22/03/2018 về 23 điều bất cập liên quan đến phòng chống cháy nổ, an ninh, vệ sinh và đời sống (chỉ 7 tiếng trước đám cháy thảm khốc xảy ra).

Trong đơn kiến nghị, cư dân cho biết đang lâm vào tình trạng vô gia cư, khủng hoảng về tinh thần, kiệt quệ về sức khoẻ, hoang mang lo lắng vô cùng cho cuộc sống về sau tại chung cư này. Vì vậy, cư dân đã kiến nghị 10 nội dung gửi tới chủ đầu tư và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo đó, cư dân đề nghị chủ đầu tư phải thay thế ngay lập tức toàn bộ hệ thống, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện có trong chung cư Carina Plaza với chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định và được nghiệm thu bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thứ 2, phải thay thế hệ thống thang máy vốn đã có quá nhiều vấn đề và thường xuyên khiến cư dân bị kẹt trong cabin và rơi thang. Ngoài ra, phải đảm bảo hệ thống thang máy được bảo trì và nghiệm thu bằng một đơn vị độc lập.

Nội dung thứ 3, cư dân yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe và tinh thần cho toàn bộ cư dân chịu ảnh hưởng từ vụ cháy đêm ngày 23/03/2018.

Thứ 4, chủ đầu tư phải nhanh chóng tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị, sớm trao quyền quản lý và giám sát cho đại diện hợp pháp của cư dân.

Về nội dung thứ 5, chủ đầu tư phải có trách nhiệm chu cấp ăn, học cho các cháu bé bị mất cả gia đình tới năm đủ 18 tuổi.

Trước thảm họa 7 tiếng, cư dân còn bức xúc phản ánh những bất cập tại chung cư với BQL. Nhưng tiếc rằng đã không ngắn được thảm họa xảy ra.

Cư dân cũng có 5 kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước. Theo đó, với Sở Xây dựng TP.HCM, cư dân kiến nghị sở này thẩm định và công bố an toàn của kết cấu tòa nhà sau đám cháy và các công tác khắc phục chất lượng kết cấu tòa nhà.

Đối với Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ phải phê duyệt trang thiết bị PCCC sẽ được trang bị cho chung cư, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt đối với công tác PCCC tại chung cư Carina Plaza từ nay về sau.

Cư dân cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM thực hiện các giám định về khí độc, chất độc trong các căn hộ Block A và B để đảm bảo cư dân sẽ được sống trong môi trường an toàn với sức khỏe.

Cư dân đề nghị Công an TP.HCM điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vụ cháy trên.

Cư dân kiến nghị công khai quá trình xử lý giải quyết vụ việc đáng tiếc xảy ra tại chung cư Carina và có đại diện cư dân tham gia.

Lê Nguyễn