Cháy chung cư 13 người chết: Các nạn nhân bị bỏng nặng đều là trẻ em

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện cấp cứu 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina. Trong đó có một trẻ em 5 tuổi và một nạn nhân bị phỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy. Các nạn nhân được theo dõi ngộ độc khí, phỏng hô hấp.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cũng tiếp nhận 10 nạn nhân là trẻ em. Bệnh viện Triều An tiếp nhận 6 nạn nhân, Bệnh viện quận 6 tiếp nhận 27 nạn nhân (9 người nhẹ đã về).

Liên quan tới các nạn nhân tử vong, được biết 1 người do nhảy lầu, 2 người do ngạt và 10 người bị cháy. Hiện tại, 13 nạn nhân tử vong thì 8 người được chuyển về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và 5 người chuyển về Bệnh viện An Bình.

Ngoài ra, theo thông báo của Sở Y tế TP. HCM tính đến 9h15p sáng ngày 23/3/2018, số lượng nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina tại TP.HCM như sau: 13 người tử vong, 39 người bị thương và đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Trong một diễn biến khác, lúc 8 giờ 45 phút ngày 23/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina, quận 8, TP.HCM để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.

Tại đây, đại diện Cảnh sát PCCC TP HCM đã có báo cáo sơ bộ vụ việc. Theo đại diện PCCC cho biết, lúc 1 giờ 27 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 nhận được thông báo về vụ cháy và huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 34 xe các loại tới hiện trường.

Lúc này khói đen toả khắp chung cư, xộc mạnh lên tận các căn hộ ở tầng số 12. Đến 2h ngày 23/3, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn và công tác cứu nạn vẫn tiếp tục diễn ra.

Một số hình ảnh và clip ghi nhận hiện trường vụ cháy:

Clip hiện trường cháy chung cứ 13 người chết ở TP.HCM

Lê Nguyễn