Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, qua điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án.

Thứ nhất là vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vụ án thứ hai ông Nguyễn Đức Chung có liên quan là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.

Thứ ba là vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số người.