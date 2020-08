Cậu bé vác măng rừng đi ủng hộ chống dịch nhận món quà bất ngờ

Những ngày qua, hình ảnh người dân huyện miền núi cao Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) kéo nhau đi hái rau rừng, thu hoạch nông sản hỗ trợ bà con thành phố Đà Nẵng có nguồn rau sạch trong những ngày chống dịch Covid-19 đã làm nhiều người thực sự xúc động.

Bức ảnh chụp Hồ Ánh Khiết với món quà gửi xuống phố thật sự gây xúc động Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Trong đó, hình ảnh một cậu bé vác búp măng non trên con đường bùn đất đi ủng hộ chống dịch, được thầy Nguyễn Trần Vỹ, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Trà Mai) ghi lại, chia sẻ lên trang Facebook đã làm lay động hàng triệu con tim.

Vỹ và em trai ngon miệng với những hộp sữa thầy Vỹ mang tặng

Từ bức ảnh này, cậu bé miền núi ngây thơ này đã nhận được món quà đầy bất ngờ từ thầy Vỹ và một người bạn ở phố. Đó là một con vịt quay, bánh, sữa. Những món hàng rất đỗi bình thường đối với trẻ em thành phố nhưng là những món ăn xa xỉ đối với những trẻ em vùng cao ở huyện Nam Trà My.

Clip: Anh em Khiết tận hưởng món quà bất ngờ mà thầy Vỹ và người bạn gửi tặng

Thầy Vỹ cho biết, cậu bé vác búp măng rừng đi ủng hộ bà con đồng bằng chống dịch là Hồ Ánh Khiết, sắp bước vào lớp 3 (trú thôn 1, xã Trà Tập). Khiết sống cùng ba mẹ và đứa em trai đang học mẫu giáo trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ trên triền đồi. Gia đình thuộc diện khó khăn, ba bị đau cột sống, khớp nên đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Hằng ngày, sau giờ học, Khiết thường theo mẹ đi lấy rau rừng về để sáng hôm sau gùi xuống trung tâm xã bán.

Anh em Vỹ có một bữa ăn tươm tất Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

"Hôm mẹ đi hái rau ủng hộ đồng bằng, cũng như những lần khác cu cậu theo chân mẹ rồi thấy búp măng cu cậu đề nghị mẹ bẻ cho cu cậu vác ủng hộ" – thầy Vỹ chia sẻ.

Những món quà chất chứa tình người mà bà con Nam Trà My gửi xuống phố

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi UBMTTQ huyện Nam Trà My có thư kêu gọi, hàng ngàn người dân ở huyện miền núi nghèo đã ủng hộ được khoảng 10 tấn rau củ quả là những sản vật ở địa phương như rau lủi, chè xanh, búp măng non, chuối chín, búp chuối, khoai lang, bí ngô, cà xanh, cà tím, đu đủ…, hỗ trợ bà con thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Được biết, Nam Trà My là một trong số 62 huyện nghèo nhất nước.

Theo Người lao động