“Cậu bé tý hon” qua đời, thầy giáo Đặng Văn Cường viết lời cảm ơn xúc động

Đinh Văn K’Rể phải rời xa sự sống do hàng loạt các chứng bệnh bẩm sinh và bệnh viêm phối thứ phát. Đại diện Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ về lý do em qua đời là do mắc bệnh viêm phổi nặng. Khác với những người bình thường, ngay từ khi ra đời, em đã bị mắc hàng loạt các bệnh lý nền cộng với dị tật tim bẩm sinh khiến khó khăn trong điều trị.

Hình ảnh sinh hoạt của cậu bé Đinh Văn K’Rể đã gây được xúc động cho nhiều người.

Mới đây, thầy giáo Đặng Văn Cường đã có những chia sẻ đầy xúc động về người trò nhỏ của mình: "Trước khi con về với ông bà tổ tiên, con cảm ơn cuộc đời này đã cho con những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc và không quên cảm ơn cha mẹ, người đã sinh thành ra con; cảm ơn các ông bà, các bác, các cô dù ở rất xa hay gần nhưng vẫn quan tâm đến con; cảm ơn các thầy, cô giáo, là cha mẹ thứ hai của con đã dạy con các kĩ năng và cách sống làm người; cảm ơn các bạn, các em đã chia sẻ tình cảm với K’ Rể và cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái, cảm ơn tất cả mọi sự yêu thương và cảm ơn các bác sỹ đã tận tình khám, chữa bệnh cho con. Con sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, nhưng con lại nhận được bao nhiêu những tình cảm đặc biệt của tất cả mọi người. Con xin kính chào tất cả. Ở nơi ấy con sẽ luôn phù hộ cho tất cả mọi người".



Khoảnh khắc "cậu bé tý hon" và thầy giáo Đặng Văn Cường nhận danh hiệu nhân vật truyền cảm hứng 2018.

Em Đinh Văn K’Rể là con thứ hai trong gia đình anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Gia đình em là người đồng bào H’rê với hoàn cảnh xuất thân khó khăn. Trước khi qua đời, "cậu bé tý hon" đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều học sinh Việt khi em được thầy giáo Đặng Văn Cường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) nhận làm con nuôi.



Thầy Đặng Văn Cường cũng là người trực tiếp đem em lên các bệnh viện tuyến trung ương để khám bệnh và điều trị. "Cậu bé tý hon" mắc căn bệnh hiếm thường được gọi là Seckel (đầu chim). Trên thế giời ghi nhận có khoảng 100 trường hợp mắc căn bệnh này. Những người mắc căn bệnh này thường có tuổi thọ rất thấp do mang trong mình các bệnh nền bẩm sinh. Trước đó, vào ngày 5/1/2018, cậu bé K’Rể và thầy giáo Đặng Văn Cường là 1 trong 10 câu chuyện truyền cảm hứng năm 2018 trong chương trình WeChoice Awards mùa thứ 5.

Huy Hoàng