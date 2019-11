Cảnh báo mưa to, lũ quét do bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo báo Tiền Phong: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (11/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Phú Yên-Khánh Hòa.



Vào 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc trong 12 giờ tới, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Trong sáng sớm nay vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động; trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh/thành từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ).

Dự báo thời tiết một số khu vực: Trong ngày và đêm 11/11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây ở phía Bắc, có mưa rào vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 3-4, sáng có gió giật cấp 6-7; đêm gió giảm dần. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía nam có nơi trên 28 độ.

Tây nguyên nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió tây bắc đến tây cấp 3-4, riêng Gia Lai và Đắk Lắk ngày có gió giật cấp 6; đêm gió giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21độ; Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ; Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31 độ.

Trao đổi với PLO lúc 22g30 ngày 10/11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay hiện chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 6 tại tỉnh này. Tuy nhiên, khi bão đổ bộ với gió giật mạnh đã gây mất điện trên diện rộng tại Phú Yên. Hiện có đến 39 phường, thị trấn với gần 77.000 hộ gia đình, cơ quan, đơn vị bị mất điện.

Nhiều nhà dân chìm trong biển nước, tại Đắk Lắk ( Ảnh Báo CANND)



Theo Báo Giao Thông: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày hôm nay (11/11) ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh. Từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh/thành từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ). Hiện nay, lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Ba (Phú Yên) đang lên. Do đó cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Theo Lê Nhuật (Báo Dân Sinh)