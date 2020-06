Cần cẩu chạm dây điện khiến hai người thương vong

Ngày 27/6, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai người thương vong trên chiếc xe cẩu xảy ra bên đường ĐT 749 xã Long Nguyên.

Cơ quan chức năng địa phương cho hay, vào chiều tối qua 26/6, chiếc xe tải cẩu đang cẩu trụ điện thì bất ngờ vướng đường dây điện.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, trên xe có 2 người đàn ông (xin dấu tên) không kịp chạy bị điện truyền trúng khiến 1 người chết, 1 nguời bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhân viên điện lực và xe cứu hoả cùng các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt đã có mặt để cắt điện đồng thời xử lí sự cố.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vụ tai nạn điện xảy ra do người dân tự mua trụ và thuê xe cẩu để thay trụ đường dây điện sau điện kế vào nhà, vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện phía sau nhánh rẽ (không do điện lực quản lý) đã gây chết người.

Nạn nhân không phải nhân viên điện lực

Theo Tiền phong