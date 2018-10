Cắm quạt gió, mẹ tử vong, con 1 tuổi nguy cơ hoại tử 2 chân

Ảnh minh họa

Ngày 23/10, tin từ người thân chị Bùi Thị Ngọc Trang (SN 1988; ngụ tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cho biết đã lo xong hậu sự cho chị này vì điện giật dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng bé Đoàn Thị Ngọc Nhung (SN 2017, con chị Trang) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng 2 chân có khả năng bị hoại tử.

Cũng theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/10, chị Trang bế bé Nhung trên tay trong lúc ngoài trời nắng nóng. Do đó, chị Trang dùng tay còn lại cắm chui điện quạt gió vào ổ điện để quạt cho mát. Không may, do dây điện bị bong tróc nên chị Trang bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, còn bé Nhung văng ra xa nên bị thương nặng ở 2 chân.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)