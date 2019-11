Cảm động hình ảnh đại úy công an dắt cụ bà qua đường ở Bình Dương

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hiện hình ảnh một cán bộ công an dắt tay một cụ già qua đường tại ngã tư. Hình ảnh đẹp này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Hình ảnh đại úy công an dẫn cụ già qua đường ở Bình Dương

Theo đó, vào ngày 12/11 vừa qua, người dân sống gần khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Huỳnh Văn Cù (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chứng kiến hành động người cán bộ công an mặc cảnh phục dắt tay một cụ bà đang lom khom tìm cách qua đường.

Thời điểm này, một số phương tiện đang di chuyển qua ngã tư cũng chủ động dừng xe để cán bộ công an đưa cụ qua đường.

Qua xác minh, người cán bộ công an xuất hiện trong hình ảnh này đại úy Nguyễn Phương Đông (SN 1968), hiện đang công tác tại Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Dầu Một.

Vào sáng 13/11, khi đại úy Đông đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một thì thấy một cụ bà đang lom khom tìm cách qua đường. Lúc này, đại úy Đông đã chạy đến dắt tay cụ bà, đồng thời chờ đèn đỏ rồi giơ tay xin nhường đường để đưa cụ bà qua ngã tư an toàn.

Được biết, đại úy Nguyễn Phương Đông trước đây từng làm công an khu vực tại các phường Phú Cường, Phú Lợi, Hiệp Thành (thuộc TP Thủ Dầu Một), sau đó chuyển về công tác tại Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Dầu Một. Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, được người dân quý mến do tính tình hiền lành, hay giúp đỡ mọi người.

Theo kế hoạch, đại úy Đông sẽ nghỉ hưu vào năm tới sau nhiều năm cống hiến trong ngành công an.

Theo Vietnamnet