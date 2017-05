Cảm động chàng công an trẻ nỗ lực cứu sống bé trai bị đuối nước

Sự việc diễn ra vào khoảng 5h chiều 11/5 tại thôn Nà Chì, tỉnh Hà Giang. Đang tắm cùng các bạn tại thác Trè, thôn Nà Chì, Bình - học sinh lớp 5 trường tiểu học Nà Chì, xã Nà Chì, tỉnh Hà Giang - không may bị đuối nước.

Trong lúc Bình đang nguy kịch thì rất may đã được chiến sĩ công an cứu sống. Toàn bộ quá trình nỗ lực cứu sống Bình của chiến sĩ công an trẻ đã được người dân quay lại và chia sẻ trên facebook.

Trong clip, viên công an liên tục thực hiện các động tác sơ cứu cho Bình. Sau cậu bé đã tỉnh lại, người này cũng ân cần trò chuyện với Bình để cậu bé bớt sợ hãi.

Chàng công an trẻ Hà Giang cố gắng cứu sống bé trai bị đuối nước. (Ảnh cắt ra từ clip)

Rất nhiều người khi xem xong những hình ảnh trên đã tỏ lòng cảm phục.

"Thật tuyệt vời, giữa gianh giới sự sống và cái chết, bạn có mặt thật kịp thời. Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn mạnh khỏe để giúp đỡ được nhiều người khác hơn nữa", chị Hoàng Nga bình luận.

Nghe tin con trai bị đuối nước, bố mẹ Bình hốt hoảng chạy đến. Hai người không khỏi xúc động rớt nước mắt khi con trai đã được chiến sĩ công an cứu sống.

Anh Bùi Đức Hai - người đã cứu sống cháu bé đuối nước.

Theo tìm hiểu của PV, viên công an cố gắng cứu cháu bé trong clip đang được lan truyền trên mạng là anh Bùi Đức Hai (1997), hiện đang công tác tại phòng PK20, Công an tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ với PV, chiến sĩ Bùi Đức Hai cho biết: "Tình trạng sức khoẻ của cháu bé đã trở lại bình thường. Thật sự lúc đó mình rất vui mừng. Mình đã vỗ tay và hô sống rồi khi thấy cháu bé tỉnh dậy".

Anh Hai cũng rất bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Anh chia sẻ, do đã trải qua các lớp tập huấn trong lực lượng CAND nên có chút kinh nghiệm trong việc hô hấp và sơ cứu.

Theo VTC News