Cả nước trời nắng dịp Tết Kỷ Hợi

Càng gần Tết Kỷ Hợi, miền Bắc càng nắng mạnh, nhiệt độ đầu giờ chiều lên 24-26, một số nơi ở Điện Biên, Lai Châu tới 30 độ C. Đang ở giai đoạn chính đông nhưng cái nắng như mùa hè khiến nhiều người thấy mệt mỏi. Những người bán cây hoa, cây cảnh phải liên tục tưới nước cho cây, tránh bị héo.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày mai 4/2 (30 tháng chạp) khối không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn đến miền Bắc. Do cường độ yếu, lệch về phía biển nên không khí lạnh không làm thay đổi rõ rệt thời tiết miền Bắc. Các tỉnh Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội, trời sẽ nhiều mây hơn, đêm 4/2 và sáng 5/2 có mưa xuân lất phất. Đến trưa, trời lại nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên 26.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 4/2 và sáng 5/2 có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 16-19, vùng núi cao dưới 15; ban ngày nắng 28, riêng Điện Biên, Lai Châu lên 29-31 độ C.

Công nhân tưới cho các giò hoa trưng bày quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Từ ngày 6/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh suy yếu nhanh, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh trở lại nên miền Bắc tràn ngập nắng, Hà Nội khoảng 28 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ có nơi nóng 31 độ C, cảm giác như mùa hè. Ban đêm vùng trung du và đồng bằng khoảng 18-21 độ, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 8-12 độ C.

Miền Bắc sẽ nắng đến hết ngày 9/2 (mùng 5 Tết), đến ngày 10/2 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa, nhiệt độ giảm sâu.

Miền Trung từ nay đến ngày 10/2 trời không mưa, nắng xuất hiện sớm nhưng không mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế nhiệt độ khoảng 25-28 và tăng 1-2 độ trong các ngày 6-7/2. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ duy trì ngưỡng 29-32, ban đêm 20-23 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ nay đến ngày 11/2 thời tiết chủ đạo là không mưa, ngày nắng 29-32 độ ở Tây Nguyên; 31-34 độ ở Nam Bộ.

Mùa đông xuân 2018-2019 miền Bắc và miền Trung ấm hơn mọi năm do tác động của El Nino. Nhiệt độ tháng 12/2018 và tháng 1/2019 đều nhỉnh hơn các năm khoảng 1-3 độ C. Đợt rét nhất là từ ngày 29/12/2018 đến 3/1/2019, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ba ngày liên tiếp nhiệt độ xuống dưới 0, thấp nhất là âm một, băng giá xuất hiện dày từ đỉnh xuống dưới khoảng 700 m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt phổ biến 8-10, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C.

Theo VnExpress.net