Cả gan "chặt chém" du khách nước ngoài, tài xế Việt nhận cái kết không thể đắng hơn

Lấy cuốc taxi hơn 3 triệu đồng, tài xế bị đuổi việc

Chiếc xe taxi do tài xế Thủy điều khiển bị tố "chặt chém" khách Tây.

Mới đây, vào ngày 20/11, ông Noel Henri (quốc tịch Pháp) bắt taxi Minh Sáng BKS 30A - 321XX từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội).



Quãng đường di chuyển chỉ khoảng 17km nhưng khi đến nơi đồng hồ lại hiển thị 30km và tài xế "hét giá" 3.060.000 đồng khiến vị khách phải móc sạch túi trả cho tài xế 3.050.000 đồng, thiếu 10.000 đồng.

Trước sự việc này, anh Nguyễn Quốc Bình (42 tuổi, trú tại Hải Bối, Đông Anh – bạn của ông Henri) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Henri đi taxi đến Đông Anh nên ông cũng nắm rõ giá tiền cho chặng đường đi.

Cụ thể, những lần trước vị du khách chỉ đi hết khoảng 250.000 đồng. Tuy nhiên lần này, người tài xế tên Thủy đã điều khiển xe taxi chạy lòng vòng để khi đến nơi thì đồng hồ báo 30km, rồi thu hơn 3 triệu đồng của khách.

Sau đó, đại diện hãng taxi Minh Sáng cho biết, đơn vị đã xác minh tài xế tên Thủy (SN 1977, trú tại Hưng Yên). Khi công ty tiến hành làm việc với nam tài xế, người này đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo vị đại diện hãng taxi Minh Sáng, nam tài xế đã nhờ phía đơn vị đem tiền đưa trả hộ cho vị khách nhưng phía đơn vị đã yêu cầu anh Thủy trực tiếp cùng đến gặp ông Henri để trả tiền và xin lỗi. Sau khi được trả lại tiền, phía ông Henri đã không lấy lại toàn bộ số tiền mà đưa lại cho anh Thủy 500.000 đồng tiền công chở.

Tài xế Thủy sau đó đã bị hãng taxi Minh Sáng cho thôi việc.

Xử phạt gần 15 triệu, tạm giữ xe 7 ngày với tài xế lấy gần 1 triệu cho quãng đường 5km

Có thể thấy, vấn nạn "chặt chém" khách du lịch là đề tài chưa bao giờ hết tranh cãi.



Mạng xã hội chia sẻ thông tin một du khách nước ngoài đi taxi bị chặt chém gần 1 triệu đồng cho quãng đường 5km.

Vào ngày 14/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan tới vụ việc du khách nước ngoài bị tài xế taxi ở Hà Nội "chặt chém". Theo chia sẻ trên facebook, vị khách này vẫy chiếc xe có gắn "mào" của một hãng taxi đi từ khu vực phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) về khách sạn Daewoo (Ba Đình), quãng đường dài khoảng 6 km.

Khi tới đích tại khách sạn Daewoo, tài xế taxi được cho là đã thu của du khách số tiền 960.000 đồng, trong khi đồng hồ tính cước chỉ hiển thị mức phí 96.000 đồng.

Chủ bài viết trên facebook còn đăng tải hình ảnh vị du khách nước ngoài, biển số chiếc taxi và hóa đơn tài xế ghi cho khách. Người đăng bài cũng kêu gọi tài xế sớm quay lại khách sạn để giải quyết vụ việc.

Được biết, ngay sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và tìm ra người tài xế taxi "chặt chém" du khách, đó là ông Đặng Quốc Hùng (sinh năm 1975, địa chỉ ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, ông Hùng đã thừa nhận hành vi "chặt chém" du khách.

Ngày 6/11, ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết đơn vị này đã tiến hành xử phạt hành chính, tạm giữ xe bảy ngày và tước giấy phép lái xe hai tháng đối với ông Đặng Quốc Hùng.

Cụ thể, ông Hùng vi phạm hai lỗi điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu theo quy định và tắt máy khi dừng xe, với số tiền phạt là 14,7 triệu đồng.

Tài xế xích lô "chặt chém" gần 2 triệu đồng của 2 nữ du khách nước ngoài ở trung tâm Sài Gòn bị xử lý hình sự



Vinh và Dũng tại cơ quan công an (từ trái qua phải).

Ngày 19/9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Trần Quý Vinh (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Sầm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 4) cho Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Theo điều tra, sáng 17/9, 2 nữ du khách ngoại quốc (mang quốc tịch Philippines) tới Công an quận 3 trình báo về việc bị 2 tài xế chạy xích lô "chặt chém" với số tiền 1,7 triệu đồng cho 1 chuyến đi.

Hai nữ du khách ngoại quốc cho biết, chiều 16/9, hai nữ du khách đón 2 chiếc xe xích lô ở khu vực Hội trường Thống Nhất, quận 1 đi tham quan xung quanh quận 1 và quận 3, TP.HCM. Sau một lúc di chuyển, hai nữ du khách dừng ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3.

Hai nữ du khách ngoại quốc đưa cho hai tài xế chạy xích lô số tiền là 700 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi cả 2 vừa đưa, 2 tài xế xích lô liền có phản ứng đe doạ. Hai nữ du khách vừa lấy ví ra, 1 tài xế giật lấy 2 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rồi vội đạp xe xích lô rời khỏi khu vực.

Nhận được trình báo, công an quận 3 đã vào cuộc điều tra lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để truy tìm 2 tài xế xe xích lô. Rất nhanh chóng, công an xác định 2 tài xế là Vinh và Dũng.

Trưa cùng ngày, công an đã đưa cả 2 về trụ sở làm việc. Qua làm việc, cả 2 khai nhận hành vi "chặt chém" du khách ngoại quốc. Dũng khai được nữ du khách trả tiền công 200 ngàn đồng, Dũng được trả 500 ngàn đồng cho chuyến đi. Sau khi chở 2 nữ du khách tới Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, Dũng không chịu nhận tiền công chuyến đi mà đòi thêm.

Tiếp đó, Vinh dùng lời nói đe doạ hai nữ du khách và yêu cầu đưa thêm tiền. Khi hai nữ du khách móc ví, Vinh giật 2 tờ tiền mỗi tờ có mệnh giá là 500 ngàn đồng. Sau đó, cả 2 nhanh chóng rời đi và chia đôi số tiền. Do tính chất vụ việc có yếu tố nước ngoài nên phía Công an quận 3 chuyển hồ sơ 2 đối tượng cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý.



Cụ ông người Nhật phải trả 2,9 triệu cho 5 phút đi xích lô

Cụ ông người Nhật bị tài xế xích lô lấy 2,9 triệu cho 5 phút xe.



Cách đây khoảng 4 tháng, thông tin trên báo chí và mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện du khách Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) phải trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút ở TP.HCM.



Theo đó, ông Oki cùng con dâu cả và 2 cháu nội đến TP.HCM trong thời gian gần đây để du lịch và thăm người thân. Đây là lần thứ 5 cụ đến Việt Nam kể từ khi con trai út lập gia đình và chọn TP.HCM làm quê hương thứ hai cách đây hơn 10 năm.

Ông Oki đã lưu trú tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1).

Theo lời người này, khoảng 6h ngày 3/8, ông ra khỏi khách sạn, đi dạo chơi loanh quanh thì được một người chạy xích lô chào mời. Khi đi xích lô từ chợ Bến Thành về khách sạn thì ông Oki có ý định sẽ gửi người đạp xe là 500.000 đồng. Tuy nhiên, người chạy xích lô chỉ thả ông Oki gần khách sạn.

Khi ông Oki rút bóp lấy tờ 500.000 đồng thì anh này tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý nhưng chưa kịp lấy thêm tiền thì người chạy xích lô thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, cụ Oki luôn nhận lỗi về mình khi nói về sự việc xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch. "Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe", cụ nói.

Tài xế xích lô sau đó đã bị cơ quan công an tạm giữ để xử lý theo pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (có hiệu lực từ 01/8/2019). Theo Nghị định 45/2019/NĐ-CP, hành vi bán không đúng giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Như vậy, từ ngày 01/8/2019, hành vi "chặt chém" bán hàng hóa không đúng giá niêm yết có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng. Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Tình trạng lừa đảo, phân biệt khách Tây khách ta cần được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời và mạnh tay hơn để hình ảnh du lịch Việt đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế, mang lại doanh thu ổn định và bền vững cho ngành du lịch.

K.N (th)