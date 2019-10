Chia sẻ bên hành lang Quốc hội chiều 29/10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thông tin với báo chí về việc phát hiện 39 người tử nạn trong container tại nước Anh. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ cử người vào các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời phối hợp với phía Anh để xác minh, làm rõ.



Người đứng đầu Bộ Công an cũng cho biết 4 hồ sơ người tử vong trong container ở Anh chuyển cho Việt Nam vẫn đang trong quá trình xác minh. Với việc thông tin về 14 trường hợp người Nghệ An mất tích được nghi có liên quan đến vụ việc vẫn đang được xác minh và chưa có kết quả cuối cùng. Chính vì vậy, mọi thông tin hiện tại đều là dự báo, nghi ngờ.

Bộ trưởng cũng cho biết, gia đình có người mất liên lạc cần bình tĩnh, chờ các cơ quan chức năng xác minh, khuyên con em ở nhà đi lao động nước ngoài một cách hợp pháp, không phải trốn, mất tiền mà không đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Trong các trường hợp thông báo có người mất tích, Bộ Công an cũng chưa nắm được có gia đình nào đã liên lạc được với thân nhân hay chưa. Do việc liên hệ này được các gia đình tự thực hiện, lực lượng công an dù tham gia kiểm chứng nhưng vẫn không thể nắm được thông tin họ đã liên lạc được với người thân hay chưa.

"Nếu có người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân trong vụ việc trên, Chính phủ sẽ triển khai việc đưa di thể công dân về nước. Sẽ có người sang phối hợp với phía Anh để xác nhận chính xác danh tính. Theo luật pháp của Anh, họ cũng muốn cho đưa thi thể những người quá cố về nước. Chính phủ sẽ hỗ trợ. Bộ Công an cũng sẽ tạo điều kiện nhất cho các gia đình trong trường hợp có thân nhân tử nạn", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh nói: "Những thông tin 14 gia đình phản ánh cũng có yếu tố có thể nghi ngờ khả năng liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh nhưng hiện giờ 2 bên (Việt – Anh) phải cung cấp thông tin cho nhau để kiểm tra cho kỹ. Các thông tin đối chiếu bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. Chỉ khi các thông tin 2 bên đưa ra trùng khớp với nhau thì mới xác định được danh tính các nạn nhân và việc này có thể cần rất nhiều thời gian".

Lê Bảo