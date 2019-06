Liên quan đến vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Nông phá vụ án pha chế, tiêu thụ xăng giả vừa qua với quy mô lớn, theo điều tra ban đầu, từ một vụ cháy xe ô tô trên địa bàn Đắk Nông, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân có thể do xe sử dụng xăng kém chất lượng. Từ đây, công an kiểm tra cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (TX.Gia Nghĩa) và hai đại lý khác ở H.Đắk R’lấp và H.Đắk Glong (Đắk Nông) phát hiện một khối lượng lớn xăng giả được nhập về để bán ra thị trường.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả. Ngày 5/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giữ 14 bị can, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 23 bị can.

Theo thông tin từ CQĐT, từ đầu năm 2017 đến nay, các bị can đã bỏ ra hơn 3.000 tỉ đồng để mua dung môi và hóa chất chế tạo xăng giả, mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ hàng triệu lít xăng giả. Đến nay, CQĐT đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại; trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 3 tàu thủy, 6 ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Tại hành lang Quốc hội sáng ngày 7/6 Bộ trưởng Tô Lâm đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc này. Theo Bộ trưởng Tô Lâm: “Qua vụ việc như vừa rồi thì có rất nhiều kinh nghiệm được rút ra, đây là những kết quả bước đầu của cơ quan công an nhưng chắc chắn những kiểu dạng làm ăn phi pháp như vậy còn rất nhiều, rất phức tạp”.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, quá trình điều tra rất gian nan và gặp nhiều khó khăn: “Kết quả đó là cả một quá trình, rất gian nan và khó khăn. Vụ việc trải dài trên một địa bàn rất rộng, thời gian không phải mới bắt đầu gần đây mà việc phát hiện rất khó. Anh em cũng đã rất cố gắng”.

Trước câu hỏi của báo chí về việc cơ quan điều tra có thể công bố danh sách những cây xăng đã sử dụng xăng giả của doanh nghiệp Trịnh Sướng để người dân cân nhắc khi mua hay không thì Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: “Về danh sách các cửa hàng xăng đã lấy nguồn xăng giả từ doanh nghiệp thì hiện nay cơ quan điều tra đang làm rõ, có thể là họ móc nối thông đồng nhưng cũng có thể là vô tình, chủ cây xăng không biết những thông tin về việc xăng giả”.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp Trịnh Sướng tới đâu sẽ làm rõ và truy cứu tới đó.

Việc xăng giả, xăng kém chất lượng có nguy hiểm như thế nào đối với các phương tiện giao thông, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay: “Rõ ràng qua đấy thấy rằng những hành vi làm giả hàng hoá như vậy rất nguy hiểm. Từ trước đến giờ rất nhiều người dân hỏi rằng tại sao ô tô, xe máy đang đi trên đường lại tự nhiên bốc cháy, máy móc động cơ hỏng”.

Lê Bảo