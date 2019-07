Bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa

Chiều 23/7, tại Công an TP. Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã dự và chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thanh Hóa.

Ban Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Ngọc Anh

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định số 5569/QĐ-BCA-X01 ngày 23/7/2019 về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa, giữ chức Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP.Thanh Hóa, Thượng tá Lê Ngọc Anh, là cán bộ trưởng thành từ Công an phường của TP.Thanh Hóa, và kinh qua các chức vụ, như: Phó trưởng Công an phường Trường Thi; Trưởng Công an phường Phú Sơn; Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa từ 2015 đến nay.

Thượng tá Lê Ngọc Anh được bổ nhiệm thay cho cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa - Đại tá Nguyễn Chí Phương, người đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và bị VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "Nhận hối lộ" từ hôm 26/1/2019. Điều hành hoạt động của Công an TP. Thanh Hóa từ đó đến nay do đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ phụ trách.

Ngọc Hưng