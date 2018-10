Sáng nay (22/10), Công an tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định này, Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Trần Đình Đức - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Văn Tú

Trước đó ngày 2/7, Tổng Cục Chính trị CAND tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại tỉnh này.

Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Bùi Ngọc Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy, ngày 1/10, Công an tỉnh Hải Dương cũng tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Thượng tá Trần Đình Đức - Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Văn Tú

Về tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Hải Dương được tổ chức gồm 26 đơn vị cấp phòng và 12 Công an huyện, thị xã, thành phố; giải thể phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào phòng Tổ chức cán bộ.

Hợp nhất phòng Công tác Chính trị với phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thành phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; hợp nhất phòng CSGT đường bộ - đường sắt và phòng CSGT đường thủy thành phòng CSGT.

Thành lập phòng An ninh đối ngoại trên cơ sở phòng Bảo vệ chính trị, thành lập phòng An ninh đối nội trên cơ sở phòng Chống phản động và chống khủng bố.

Hiện tại Công an tỉnh Hải Dương có 26 đơn vị cấp phòng và 12 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: Vũ Oanh

Đổi tên phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II thành phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, đổi tên phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đổi tên phòng Hậu cần - kỹ thuật thành phòng Hậu cần, đổi tên phòng Cảnh sát kinh tế thành phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Về công tác cán bộ, công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị của Bộ Trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Đức Tùy