Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục dẹp 'phố cà phê đường tàu'

Ngày 22/11, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân xóm đường tàu - chắn 5 Trần Phú, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).



Trong đó, Bộ khẳng định luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh du lịch và bảo đảm đời sống, song việc kinh doanh phải đảm bảo an toàn cho du khách, an toàn chạy tàu. Vì vậy, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội giải tỏa các công trình vi phạm và di dời tái định cư cho người dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật; phối hợp với đơn vị hữu quan nghiên cứu bố trí khu vực hợp lý ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt để tạo điều kiện kinh doanh cho các hộ dân.

Địa phương cần công bố các mốc chỉ giới bảo vệ hành lang an toàn đường sắt đã được phê duyệt cho người dân trên địa bàn biết.

Du khách ngồi sát đường tàu xem tàu chạy qua. Ảnh: Giang Huy.





Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai giải pháp lập lại trật tự hành lang đường sắt, yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang đường sắt.

Từ hơn một năm lại đây, đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng mọc lên hàng loạt quán cà phê, thu hút đông du khách đến trải nghiệm cuộc sống bên cạnh đường ray xe lửa.

Trước tình hình hành lang đường sắt bị vi phạm, tiềm ẩn nguy hiểm tính mạng cho mọi người, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội xử lý. Ngày 10/10, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã kiểm soát khu vực này để ngăn chặn khách ra vào cũng như chụp ảnh trên đường ray. Sau đó, các hộ dân khu vực Phùng Hưng vẫn tiếp tục gửi đơn kiến nghị, mong muốn giữ lại xóm cà phê đường tàu để phát triển du lịch.

Theo VnExpress